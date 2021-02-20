「情歌天后」梁靜茹2019年驚傳與老公趙元同（Tony）婚變，正式結束長達9年婚姻，直到1年後才終於出現新對象，2020年10月被直擊與大她14歲的「畢加索國際企業」總裁林達光約會熱吻，讓她在甜蜜認了戀愛中。未料這段戀情公開不到半年，梁靜茹今(20日)突然在IG限時動態感傷PO文，讓分手之說瘋傳。

42歲梁靜茹今日突然在IG發出一則限時動態，文字十分感傷，引來外界揣測她與總裁男友的感情是否生變，「世界上的任何關係，不強求，個性不合的，好聚好散」。

梁靜茹今日PO出感傷文章，引來外界揣測。(取自梁靜茹IG)

梁靜茹去年10月被直擊與林達光港邊約會，愛火正濃的兩人，更一度情不自禁地甜蜜熱吻，梁靜茹也終於在去年12月演唱會時大方認愛，不僅大讚男友貼心，還甜曝與男友平日相處點滴。

據悉，梁靜茹是透過友人介紹認識林達光，2人都有藝術天分、有共同話題，也都喜歡游泳。同時現年56歲的林達光也被起底背景，除了經營餐酒館「CASA PICASSO」，擁有亞洲畢卡索代理，還身兼上海派黎思管理諮詢公司總裁、保羅塞尚家族基金會亞洲代表跟「美國國家插畫博物館」董事，來頭不小。

(中時新聞網)