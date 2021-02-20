美國拜登政府釋出善意，表示願意重返伊朗核協議談判，但根據路透獨家報導，國際原子能總署（IAEA）去年在對伊朗兩個設施進行突擊檢查時發現了鈾顆粒，暗示伊朗可能已破壞核協議，重啟濃縮鈾作業，影響所及可能讓美國重啟核外交的努力多了阻力。

IAEA受阻了數月，近日終於順利對伊朗核設施進行檢查，發現鈾顆粒的地點據信已閒置了近20年。一名伊朗高級官員說：「我們沒有什麼好隱瞞的。這就是為什麼我們允許IAEA專家視察這些地點。」但強烈反對2015年核協議的以色列抨擊伊朗，稱IAEA的發現證明伊朗未切實遵守核協議。伊朗駐IAEA大使賈巴巴迪拒絕發表評論。

伊朗外長札里夫19日在推特發文，呼籲美國總統拜登先無條件解除前總統川普對伊朗的制裁，如此一來伊朗就會立即逆轉核計劃行動。伊朗又設下限期，要求美方在21日前終止制裁，否則將暫停IAEA根據核協議對伊朗核設施進行檢查。IAEA預計在下周針對伊朗核活動提出季度報告，可能會在報告裡批評德黑蘭未能提出令其滿意的解釋，解釋為何鈾顆粒會出現在這兩個未申報的核設施。

IAEA去年8月與9月突擊檢查伊朗未申報的兩處核設施，發現了鈾顆粒。消息人士透露，伊朗對此的解釋過於牽強，無法令IAEA滿意。伊朗稱，這些鈾顆粒是因為一台放射性設備從另一個設施搬到這兒時造成的污染，但IAEA比對後，發現粒子與該處設施不符。IAEA一名官員直言，伊朗的反應是「典型的拖延伎倆」。

IAEA懷疑，這兩處核設施一個負責將回收鈾加以轉換，一個負責核試爆。目前不清楚IAEA的理事會（由35國組成）是否會採取行動譴責伊朗。

美國國務卿布林肯18日表示，將接受歐盟邀請，與伊朗就2015年核協議進行談判，這等於推翻前總統川普退出核協議、恢復對伊朗制裁的政策，為陷入僵局的美伊核外交打開了大門。

(中時 )