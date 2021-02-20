歌手謝和弦與混血前妻Keanna、現任女友莉婭之間的三角戀情終於要落幕？他今（20日）突然在臉書宣布將在莉婭6月生日當天，於南投老家結婚，而新娘子當然就是他的寶貝女朋友莉婭。

謝和弦2019年12月被前妻Keanna大義滅親，舉報他在住家呼麻，導致謝和弦因此被警方逮捕，事後裁定3萬元交保。而謝和弦也因此對前妻十分不諒解，種下婚變導火線，甚至在還沒離婚時，公開認愛直播主莉婭，導致Keanna不堪身心受到折磨，連肚子裡懷孕6週的小孩也保不住流掉了。

謝謝大家 我們準備要去結婚了 選在莉婭的生日舉行 跟家人朋友燙燙一起 Happy ending #哈們 由謝和弦 R-chord (阿扣) 發佈於 2021年2月20日 星期六

最後這對怨偶終於在去年9月正式離婚，Keanna當時更開心曬出空白配偶欄的身分證，宣布自己恢復單身，令不少粉絲為她感到開心。

稍早謝和弦也在臉書宣布喜訊，「謝謝大家，我們準備要去結婚了，選在莉婭的生日舉行，跟家人朋友燙燙一起。」同時他更以「Happy ending」來形容與莉婭的結合，似乎也正式宣告這段轟轟烈烈的三角戀終於落幕。

我想⋯我終於可以好好說說到底怎麼一回事了！ 當時！我跟你們所有人一樣！有關謝和弦說了什麼做了什麼都是透過新聞媒體傳達到我身上的！！！ 我甚至是沒有他本人的任何聯繫方式 (尤其我原本使用的手機真的是被幹走了😭） 在此之前⋯我對於他這個人⋯... 由莉婭Liya 發佈於 2021年2月20日 星期六

然而即將成為新嫁娘的莉婭，在謝和弦宣布結婚喜訊前，也忍不住在臉書大吐長久以來的委屈，喊冤自己不是小三，「我想⋯我終於可以好好說說到底怎麼一回事了！當時！我跟你們所有人一樣！有關謝和弦說了什麼做了什麼都是透過新聞媒體傳達到我身上的！！！」更強調自己認識謝和弦第二天，對方就跟狗血劇一樣被警察帶走，心中默默覺得是不是整件事都被暗算的感覺，接著只能眼睜睜地看新聞一個又一個的爆發。

(中時新聞網)