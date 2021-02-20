中天主播劉盈秀深受觀眾喜愛，時常被暱稱為「秀秀主播」，去年12月中天新聞被迫關台、轉戰新媒體後，她為感謝觀眾支持大跳螃蟹舞，才讓外界知道原來她這麼會跳舞，「我從小學芭蕾、爵士，自己很喜歡舞蹈，後來又學了很多流行舞，我也喜歡音樂，鋼琴跟琵琶都有涉獵。」藏了好多年的祕密，終於呈現在眾人面前，令人驚喜她的多才多藝。

提及近期工作轉變，劉盈秀表示：「以前傳統方式站播或坐播，主播不能有自己的喜怒哀樂，得用嚴肅態度去看待新聞事件，現在的我們是完全不同的新媒體方式，在我們面前其實沒有規則，應該說，我們可能正在創造新的規則。」她大學時開始主持財金節目，又是新聞專業出身，一路走來不管外景、棚內、娛樂、生活、教育、美食等都有涉獵，所以轉型對她來說如魚得水。

劉盈秀長相甜美。（石智中攝）

「剛好把過去經驗結合在一起，我覺得很開心可以做自己，這個挑戰把過去累積很久的能量釋放出來，現在的我算是處於主播轉型變化的爆發期。」劉盈秀總結2020年，「2020年是變動的一年，也是很驚訝的一年，我在媒體業10幾年，從沒發生過這件事（中天新聞關台），但面對轉變，其實只要心態調適好，就可以轉化成養分，反而使我們更加成長」。

劉盈秀不僅舞跳得好，很多觀眾也注意到她的白皙好膚質，她分享保養秘訣，「新聞工作要上濃妝，我私下喜歡素顏，只遮一點黑眼圈，妝淡到連親友都覺得怎麼看起來像個小妹妹，保持身心靈能量的平衡，就是最好的保養方式」。她坦言工作壓力大加長期化妝，對皮膚負擔不小，但若能用正面心態看待萬事萬物，維持自在狀態，讓正能量大過負能量，自然會讓自己更強大。

劉盈秀被觀眾暱稱秀秀主播。（石智中攝）

對於飲食秘訣，她坦言過去喜歡炸雞排跟珍珠奶茶，但後來知道這些美食對身體會造成一定負擔，轉念之後，心中也不會浮現想吃的念頭，「如果聚餐還是會吃一下，但不會主動碰炸物，也一向滴酒不沾」。

至於外界最好奇的感情進度，劉盈秀笑喊：「不用問了。」隨即才表示自己一切隨緣，「我認為緣分是由很多因果、時光組成，不只有妳自己，還要看整個環境的變動，求也求不來，我現在還是處於交朋友的狀態，家人完全不擔心，我很幸運有很好的爸媽，他們完全支持女兒的狀態跟決定」。她跟爸媽有共識，知道另一半在個性與價值觀等方面都要磨合後才能契合，真的急也急不來，「加上我的家庭充滿愛，所以不會特別急，一切順其自然囉」。

(中時 )