瞄準2連霸的世新大學，20日在富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽，靠著上屆冠軍賽MVP林蝶拿下20分、7籃板、2助攻與5抄截，輕鬆以92比50擊潰少了「一姊」王竫婷的佛光大學，複賽3連勝、本季14連勝、跨季19連勝，持續無敵的世新，首先宣告晉級4強，也是從106學年起連4屆晉4。

誠如林蝶自己所說：「有了兩外援，我現在定位不同，得分、籃板並非大宗，轉型、突破才是另一課題。」轉型意指由中鋒改為前鋒、乃至小前鋒，提前為下季篤定改披WSBL台元女籃戰袍、首戰WSBL做好準備。

突破則是指三分球大躍進，因林蝶今天6投中3，本季迄今14戰她共36投中10，與過往3年大不同，大一她全季三分球全無出手，大二4投0中，大三5投中3，本季大四也是最後一季UBA，她搖身一變，加入射手行列，特別是此役比陳育緹等上述純射手還準。

林蝶並未否認，練、飆三分球，同樣是提前為往後拚戰WSBL提前準備，縱然練得很辛苦，尤其有時出手就是很彆扭，與投中距離很順手，感覺就是不一樣，但還是得撐下去、也慢慢適應，多少熬出些心得。

林蝶說：「現在每天練投的進球數大約100球，投籃數則多很多，命中率待再拉高。」對今天全方位表現，林蝶說，其實她的近況不理想，也反映在兩分球10投只中3，卻沒想到三分球的準頭好很多，但她的最終目標仍是幫世新完成2連霸。

(中時 )