風力發電分為岸上、離岸已廣為人知，但尚未出現離岸太陽能發電，這是由於現有技術要在海上種太陽能發電板，恐難承受風浪和海面高濕度、鹽度嚴酷環境考驗。但挪威幾家企業已經展開測試，希望能用漂浮式太陽能系統充分利用海洋廣闊空間，甚至可利用海面帶來的額外冷卻作用，讓發電效率提升。

目前主要的2個計畫包括前身是挪威國營石油公司的平挪(Equinor)與莫斯海事(Moss Maritime)合作，測試地點是挪威南部的弗勒亞島(Frøya)；海陽(Ocean Sun)與挪威海事、弗雷德歐爾森(Fred. Olsen)集團旗下離岸風電公司合作，測試地點是在西班牙加那利群島(在西非國家摩洛哥西面)。

離岸風電發展與過去海上油井平台工程經驗相容，卻無法用在海上太陽能上，目前陸地水體 (主要是湖泊或水庫)上的太陽能則多半採取浮橋平台式設計，也無法在海洋環境適用，除了風浪外，鹹水與淡水的區別也是個問題。

海陽已在陸地水體太陽能板取得過成功，這次海上測試打算利用特殊設計、有彈性的浮板或薄膜為太陽能模組基座，來緩衝風浪帶來的衝擊，不過加那利群島位於東北信風帶，海浪最高能達10公尺，因此這種漂浮式系統能否成功不無疑問。

該公司還解釋為什麼不考慮複合式平台，即太陽能與風能共用離岸平台。海陽表示2種資源都豐富的地點太少，需要視察頻率較高的太陽能單獨發展並選擇離岸較近場址反而更有利。

海陽公司強調，加那利群島的計畫屬於測試性質，不過若測試順利就會朝著商用方向發展，其自身規模雖無法負擔，但多角經營的弗雷德歐爾森集團可以提供協助。若能成功，也可解決太陽能板太過佔地問題。

弗雷德歐爾森離岸風電已經在尋找首個可能能發展商用離岸太陽能計畫的地點，目標1至2年內可以完成規劃與申請初步階段。海陽表示像馬爾地夫這種土地稀少、海面廣闊，日照充足的地點就很適合，但不清楚弗雷德歐爾森是否有一樣看法。

(中時新聞網)