未來幾年，劉柏園要帶領遊戲橘子加速轉型成為類似騰訊的泛網路公司，業務延伸至電商、遊戲、影視、金流等，因此近年來也活躍於影視圈。

根據《財訊》報導，2020年11月21日，第57屆金馬獎最佳動畫長片由環保動畫《廢棄之城》奪得，導演獎致詞時，特別感謝橘子集團董事長劉柏園的大力投資，讓外界再次關注這位遊戲業大亨投入在影視圈的新動向。

其實，劉柏園2015年即開始跨足影視娛樂圈，包括成立全台第一個網路娛樂影音平台「酷瞧」、入股影一製作所、拍攝前進南極點計畫紀錄片、投資製作環保動畫《廢棄之城》及《返校》等多部電影。

《財訊》報導指出，劉柏園堪稱台灣遊戲產業的狂人。他的狂名來自於他是少數熱愛挑戰極限運動的上市櫃老闆，也來自於創業歷經大起大落後，還能絕處逢生。來到橘子集團位於台北內湖的總部大樓，劉柏園的辦公室寬敞明亮，牆上和玻璃櫥櫃裡都是他的收藏與珍貴的回憶。

他，投資動畫、電影 想征服差點被併購的危機感

在辦公桌正後方的牆上，就有一件巨大的裝置藝術，是他騎了多年的老舊自行車，被車友解體後，再將輪框與零件做成裝置藝術送給劉柏園。

玻璃櫥櫃中擺放著很多微縮、精巧的模型車，是愛車的劉柏園年輕時的珍藏。玻璃櫥櫃對面的牆上，掛上多張天文攝影的照片，都是他在辦公室外一隅設置的天文台所拍攝的作品。辦公桌的左邊牆上，也掛滿劉柏園經年累月的旅行與運動紀錄照片。辦公室的擺設，展現出劉柏園熱愛生活、多元化思維的鮮明個性。

接受《財訊》採訪時，談起「影視圈金主」的新身分，劉柏園大笑說自己不太像金主，比較像是合作夥伴；與李烈是酒友、好友，所以情義相挺。不過，從橘子發展紀事來看，劉柏園會跨入影視圈，其實在早期經歷的一次存亡危機已經預埋伏筆了。

2012年，韓國電腦遊戲控股公司NEXON（納克森）對遊戲橘子發動惡意併購。儘管最終在公平會與輿論壓力下，NEXON打退堂鼓，不過經歷過這場生死難關，也讓劉柏園有機會深入審視遊戲橘子的威脅與挑戰。

《財訊》報導指出，根據市調機構App Annie統計，截至2020年11月，台灣遊戲市場前十名公司，本土企業僅3家，分別是橘子、鈊象及網銀；其他都是中國與韓國遊戲大廠的天下，而且規模龐大。以在台灣遊戲市場獨占鰲頭的抖音前母公司字節跳動為例，2020年營業額是遊戲橘子的1百倍。

(中時新聞網)