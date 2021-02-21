大學念社會系，畢業後一腳踏入政治圈，後來因緣際會轉戰藝術產業，成為拍賣女王以及畫廊協會祕書長，游文玫的傳奇故事令人想一窺究竟。

「480萬元，謝謝，896；下一口價5百萬元，5百萬元，謝謝，768；下一口價520萬元，520萬元，有沒有要考慮的？⋯⋯5百萬元第一次，5百萬元第二次，5百萬元最後一次（落槌聲）。5百萬元，恭喜您，768（現場掌聲響起）⋯⋯。」

根據《財訊》報導，去年12月27日下午，在台北市信義區國泰金融會議廳舉行的帝圖藝術2020秋季拍賣會，由拍賣官游文玫主槌的「近現代書畫」專場，現場座無虛席。一件編號3099、已故書畫家溥心畬的《千字文》拍品，隨著手握拍賣槌的游文玫之手勢、眼神及喊價，現場和電話中的買家輪番舉牌，競標氣氛十分熱絡，使得這件預估價60萬至120萬元的拍品，最後以5百萬元落槌成交。

推動法案 與藝術產業結緣

這場成交額2.78億元的帝圖秋拍「近現代書畫」專場，也讓自2013年12月以來主槌超過60場拍賣會的游文玫，奠定其台灣拍賣女王的地位。

《財訊》報導指出，目前擔任中華民國畫廊協會祕書長的游文玫，原本與台灣藝術產業沾不上邊，但因一路跟著前立委陳學聖從台北市議會到立法院，再轉桃園縣政府文化局，然後又回到立法院的過程中，讓她因緣際會與台灣藝術產業結下不解之緣。

大學念中興大學法商學院社會系社工組的游文玫，大學畢業後即進入台北市議員的潘維剛服務處擔任助理。之後，潘維剛當選立委，游文玫改任市議員陳學聖服務處助理；之後即一路跟隨陳學聖，直到2016年1月才卸下陳學聖國會辦公室副主任職務，轉任中華民國畫廊協會祕書長。回顧這一路走來，從政治圈到藝術圈，並且橫跨台灣藝術產業的第一及第二市場，游文玫說：「這一切都是緣分！」

《財訊》分析，游文玫和文化藝術結緣的時間，可以回溯至2007年。當時陳學聖被桃園縣長朱立倫延攬出任文化局長，游文玫就跟著到文化局擔任機要祕書，之後又代理文化局文化發展科長，期間還擔任過桃園縣客家文化館開館籌備小組召集人，開始接觸文化事務。「在接觸文化事務後，我對文化開始產生興趣，後來隨陳學聖回到立法院，便開始專注文化法案。」游文玫回憶道。

轉戰畫協 首位女性祕書長

回到立法院後，在2012至2015年間，游文玫協助時任教育及文化委員會召集委員的陳學聖推動通過《博物館法》立法，以及《電影法》與《文化資產保護法》的修法，還有爭取將台灣藝術品拍賣所得的實質稅率由原先最高的6.75%降至2.7%。為了推動法案，游文玫經常與朝野立委、官員及文化藝術界人士協調、溝通，因而與台灣文化藝術界建立密切關係。

(中時新聞網)