新冠肺炎疫情未歇，疫苗被視為推動解封的希望，在各國紛紛搶進疫苗、施打之際，台灣仍在等待疫苗到貨。但針對疫苗採購何以落後多數國家，衛福部長陳時中多次提出理由，卻也被批「都你在說」、自我打臉。

陳時中對於台灣購買疫苗過程，曾一度信心滿滿，還稱不用大陸疫苗，後卻一路「碰壁」，先是台灣東洋宣布取得德國BioNTech（BNT）新冠肺炎（COVID-19）疫苗授權，後因衛福部稱不符其相關規定而破局，還引發炒股、內線交易等諸多傳聞。之後陳時中時而說有疫苗了，時而說有困難、不能講太多，之後批大國超買壟斷，坦承進度落後，最後乾脆暗指大陸阻攔。如今所有內情都是他說了算，外界根本霧煞煞。

其中，我國採購德國BNT疫苗一波三折，陳時中透露台灣原向BNT購買500萬劑疫苗，卻因「外部干預」而生變，此話一出，引發外界猜測是大陸打壓。後來陳時中又說，已將採購合約簽字去函BNT，目前正在等對方回應，強調「總公司有一定權利能販售，但若已簽有強硬的代理合約，要提早跟我們講，告訴我們窗口是誰」，他也提醒「大中華區」只是形容詞，未來會提醒想跟台灣交易的國際廠商，正視台灣是個國家，直接以台灣為交易對象，比較不會徒增困擾。

對此，前立委孫大千19日PO文批評，原來台灣在去年下半年就應該可以完成疫苗採購，是因為民進黨內的有關人士強力介入，而造成談判破局，陳時中竟然還可以臉不紅氣不喘的甩鍋給大陸，質疑這中間究竟有什麼不可告人的難言之隱呢？另外，國民黨立委賴士葆也痛批，陳時中現在想要把買不到疫苗的責任甩鍋大陸，防疫關頭還要政治操作，陳時中真的夠了。

直到近期，衛福部才宣布取得的20萬劑COVAX平台的AZ疫苗，已經通過食藥署緊急授權許可，疫苗輸台後，若檢附的資料完整，抵台後最快一周就可開放接種。

這場疫苗採購之亂，說法繞來繞去，《中時新聞網》特別整理陳時中的說法懶人包，讓讀者秒懂「亂源」正是陳時中自己，因為一切都是他在講。

陳時中疫苗採購說詞變化。(圖／合成圖，素材來源：資料照、達志影像；陳友齡製圖）

(中時新聞網)