據「英國廣播公司」、《衛報》等媒體報導，有鑑於德州因冰雪風暴而造成大範圍停電與缺水，美國總統拜登20日正式批准德州發生重大災難，以為聯邦資金投入救災工作解套；隨著拜登批准聲明，美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）也宣布聯邦資金解凍，將投入救災之用。美國國家氣象局(NWS)研判，德州19日仍有多處出現風暴，但未來幾天將回暖。

《衛報》指出，拜登此舉讓德州的每位居民都能獲得聯邦資金的救助，項目包括臨時住房租用、房屋修繕費用，以及低利率貸款。目前德州電力已逐漸恢復，但仍有約1,300萬人缺乏乾淨的飲用水，約18萬戶因缺電而無暖氣、熟食等民生物資。

隨著問題一一浮現無法解決，民眾的憤怒已燒向官員，要求其負起政治責任。白宮發布聲明表示，只要拜登的到訪不會造成救災工作的負擔，他隨時會走訪德州。此外，拜登總統已下令聯邦進行援助，以協助受冬季風暴嚴重影響的地區能盡快回歸正常。官員表示，拜登持續與德州各大城市市長保持聯繫，以確保其能獲得政府資源。

德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，將協調各地以加速救難物資的輸送，州政府會盡可能提供一切資源。不過，目前仍無法判斷供水恢復的具體時間，因為當地水資源供應商仍無法評估災情帶來的損害，特別是天寒造成供水管不斷地出現破裂。艾波特表示，將調度更多水電工前往德州，目前已更新約320名水電工的執照，並與其他州合作以取得更多水電工的協助。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)警告，德州最大城市休士頓的民眾應煮沸所有飲用水，即使經過過濾的水也需煮沸。官員則表示，正發送瓶裝水以節決民眾需求。

除德州外，美國南方數個州也因冰風暴的侵擾而出現斷水的窘境。如密西西比州傑克森市(居民約15萬人)、天納西州的最大郡(包含曼菲斯市，整個郡總人口逾65.1萬)都面臨無水可用。

(中時新聞網)