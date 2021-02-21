高雄警方為了避免學生在夜店流連忘返，在學生開學前最後周末，選擇在青少年及學生容易聚集的夜店、酒吧、KTV等場所，實施「擴大臨檢」，並由新任警察局長黃明昭帶隊，這也是他上任後首次進行擴大臨檢，希望可以藉此加以保護青少年，避免學生誤入歧途。

此次擴大臨檢由親自到苓雅分局主持勤教，總共動員453名警力加入全市夜店的掃蕩查察，黃明昭也要求員警藉臨檢查察時機，向青少年學生倡導反毒、反暴力及反酒駕等犯罪預防宣導，同時加強路檢及防制酒駕勤務，以淨化社會治安。

黃明昭偕同苓雅分局長梁東山帶著大批警力一起進入轄區內夜店，一一查核顧客身分，並巡視店內場域，並向業者了解顧客入場的相關規定，黃明昭巡視後向夜店負責人提出加強店內「防毒海報」的張貼規模，業者也承諾日後會擴大張貼，讓顧客明確了解防毒的重要性。

黃明昭表示，這是他到任35天以來，首度規畫專案掃蕩的勤務，並選擇在苓雅分局轄區作為擴大臨檢的場域，後天就是開學，警方透過勤務保護青少年，希望避免學生偏差的行為出現，因為夜店大部分顧客以青少年居多，所以特別要求同仁執勤時的態度即應對口氣，以保護為原則來執行。

此次「擴大臨檢」除了宣示效果外，也再次向業者告誡，禁止暴力鬥毆及酒駕情事發生，並要求業者遇有糾紛發生，要在第一時間通報警方迅速到場，以「快打部隊」之優勢警力壓制氣燄，防止衝突引爆，共同營造安全祥和的社會環境，讓每個莘莘學子都能平安上學。

(中時 )