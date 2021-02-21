已故台灣布袋戲大師黃海岱的長孫黃文郎，在2019年底至2020年初在多次在競選造勢場合及宮廟，操持「哈麥二齒」布袋戲偶公開演出，並口述「史艷文布袋戲偶」出場背景詩詞，被堂弟黃立綱控告侵害著作權。台中地院法官認定黃文郎侵害金光多媒體公司的著作財產權，依違反《著作權法》判處拘役20日，得易科罰金，全案仍可上訴。

早年轟動台灣的布袋戲大師黃海岱，生有長子黃俊卿與次子黃俊雄等子女，史艷文布袋戲的「哈麥二齒」戲偶及戲偶出場背景詩詞「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」等語是黃俊雄創作的美術著作與語文著作，他在2009年間將著作財產權讓與兒子黃立綱，黃立綱再專屬授權金光多媒體國際有限公司。

黃俊卿的兒子藝名黃文郎（本名高世標，69歲），是知名五洲園今日掌中劇團的負責人，在2019年12月25日至2020年1月8日期間，在高雄市、台南市及台中市等地的競選造勢場合或宮廟，共5度以擅自重製「哈麥二齒」布袋戲偶公開演出，並口述「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」出場背景詩詞，經金光多媒體公司等發覺控告侵權，而遭起訴。

黃文郎否認侵害著作財產權，辯稱史艷文布袋戲偶的背景詩詞是祖父黃海岱傳給他父親黃俊卿，他從小受父親教導，自1971年間就朗朗上口；至於布袋戲偶與衣服是他很久以前就向廠商購買。

黃文郎的辯護律師則說，「哈麥二齒」布袋戲偶的外觀是依照黃海岱、黃俊卿創作角色的性格想像而成，黃海岱時期已有構想，在黃俊卿戲台時期已經有演出，黃俊雄並非戲偶及背景詩詞的創作者，金光多媒體公司並無告訴權。

黃立綱證稱，他祖父所傳承戲碼是使用清朝章回小說《野叟曝言》，改編成「忠勇孝義傳」內的主角為「雲州玉聖人」；他父親黃俊雄改編後始變成「史艷文」，並於1970年在電視台推出後成為台灣家喻戶曉儒俠角色，在1970年之前並無「哈麥二齒」角色，是父親黃俊雄加入這些詼諧角色進去。

黃俊雄的徒弟丁坤仙則作證指出，他從小跟隨黃俊雄，黃俊雄於1969年底在台視試演主角史艷文的「雲州大儒俠」通過後，外面聘請出去都是演出史艷文，「哈麥二齒」在1970年時於台視演出的劇中出現，演出劇本都是黃俊雄獨立創作，並寫成手稿，「哈麥二齒」則是全新雕刻。

台中地院法官認為，黃文郎欠缺保護智慧財產權觀念，為圖一己便利，未經授權即任意公開口述、公開演出，侵害著作財產權，犯後固然坦認客觀行為，但否認犯行，審酌他無前科等情事，依違反《著作權法》判處拘役20日，得易科罰金，以資懲儆。

(中時 )