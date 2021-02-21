29歲的黃姓男子，20日凌晨開著黑色保時捷載妹，因邊開車、邊講電話，遭到警察攔下，因不斷在長髮妹前逞兇鬥狠，狂罵員警三字經，警方要上銬時，還嗆警察別拉他9萬元的外套，「你弄破你試試看，你賠得起喔？」警方將黃男帶回警局偵訊，全案依妨害公務罪嫌函送法辦。

警方說，黃姓男子20日凌晨12點30分許，開車行經南屯區惠文路時，因邊開車、邊講電話，被巡邏員警發現攔下。黃男身穿白色T恤，脖子戴一條粗項鍊，見上前勸阻的員警，卻毫不客氣地辱罵，並拿手機在錄影，一旁的長髮女則乖乖配合警方。

警方指出，黃男疑似在車上放著大量的現金，卻大嗆「錢不見也沒關係啦，沒差那40萬啦！」並揚言要直接把保時捷丟在路邊，跟員警到警局。警方為要幫黃男上銬，一度發生拉扯。

黃男還轉頭大嗆員警說「我的外套9萬多，你弄破你試試看，你賠得起喔？」一旁的長髮妹則出手安撫黃男。警方即將黃男帶回警局偵訊，被依妨害公務罪嫌函送法辦。

(中時 )