為評估用其他蛋白質替換紅肉攝取，對罹患冠狀動脈心臟病(CHD)風險的影響，哈佛大學陳曾熙公共衛生學院組成的研究團隊，針對近5萬名參與者進行飲食問卷調查，並追蹤長達30年。結果發現，相較於每天攝取紅肉的參與者，每天以1份植物性蛋白取代紅肉的參與者，CHD風險降低14%；若使用雞蛋替代紅肉，CHD風險更降低20%。

相關研究成果已發表於2020年12月的《英國醫學期刊》。論文指出，現有研究已證實，大量攝取紅肉，特別是培根、熱狗、香腸等加工紅肉，會增加死亡風險與CHD等慢性疾病風險。然而，現有成果卻沒有解釋，將紅肉以相同蛋白質含量與熱量的食物替換，會對CHD風險產生何種影響。

為了解紅肉攝取總量、加工紅肉與心臟病風險的關聯性，並評估以其他蛋白質替代紅肉對CHD產生的影響，研究團隊隨機訪問43,272名美國男性。所有參與者平均年齡53歲，入選時沒有心血管疾病與癌症。

自1986年起至2016年，每隔4年參與者就須接受一份詳細的飲食調查表。內容包括病史、生活型態與飲食內容等等。經過30年的追蹤期，總共4,456人罹患CHD，其中1,860人因而死亡。

在考量其他心血管疾病的風險因子後，結果發現，每天攝取加工紅肉與未加工紅肉的參與者，CHD風險提升12%；僅攝取未加工紅肉的參與者，CHD風險提升11%，而僅攝取加工紅肉的參與者，CHD風險提升15%。

相較於每天吃進紅肉的人，每天用1份植物性蛋白替(包括豆類、堅果等)代紅肉的參與者，CHD風險則降低14%。甚至，對超過65歲的男性參與者，以植物性蛋白質替代紅肉，仍舊能降低CHD風險達18%。

此外，用全穀物與乳製品，來替代紅肉總攝取(即加工與未加工紅肉)，以及用雞蛋來替代加工紅肉，都能降低CHD風險。特別是年輕男子的風險降低更為明顯，以雞蛋替代紅肉的參與者CHD風險降低達20%。

至於用魚類替代紅肉，則對CHD風險不產生影響；不過，研究團隊認為，這可能是因為烹調方式是用炸的，以及魚肉組有攝取加工魚產品。

這項觀察性研究顯示，透過飲食習慣改變可降低CHD的風險；不過，仍可能有無法衡量的因素，影響了該研究結果。此外，參與實驗的志願者全數都為醫療衛生專業人士，這意味著其擁有更多專業知識，表現在飲食上進而影響實驗結果。

(中時新聞網)