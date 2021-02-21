一名中年男性病患，因上腹痛以及體重下降，懷疑是胰臟腫瘤，至醫院接受內視鏡超音波檢查評估，並以超音波對比顯影劑輔助診斷，加上內視鏡超音波細針抽吸術獲取胰臟組織提供病理診斷，診斷為自體免疫性胰臟炎，而不是胰臟癌；目前持續在門診接受藥物治療，腹痛症狀改善，胰臟病灶也因藥物治療後消褪。

●胰臟病灶 電腦斷層、核磁共振不易區分

臺中榮民總醫院肝膽腸胃科醫師廖思嘉表示，胰臟是位於腹腔比較深層的器官，常因為腸氣的阻擋而成為腹部超音波的檢查盲點，因此需要經由電腦斷層或核磁共振來幫助診斷。

然而，胰臟的病灶在電腦斷層或核磁共振並不容易區分，尤其局部發炎病灶會被誤診為惡性腫瘤，而讓病人白白開刀；且胰臟的手術往往屬於大手術，併發症也高，若能在術前先正確診斷，才能避免不必要之手術。

●內視鏡超音波使用對比顯影劑 洗腎病人也能用

廖思嘉醫師解釋，內視鏡超音波所用之「對比顯影劑」並不具有明顯之肝腎毒性，洗腎的病人也能使用，主要的副作用為過敏反應，發生率約在萬分之一左右。

此外，對於難以鑑別診斷之胰臟病灶，病患如果不適合施打電腦斷層或核磁共振造影所用之顯影劑，可以使用超音波之「對比顯影劑」評估，以確認病灶惡性的可能性，儘早接受治療。

●對比顯影劑精準 提高診斷率

值得一提的是，對比顯影劑經由胃腸道貼近胰臟進行內視鏡超音波細針抽吸術，不僅距離最近而且不易受腸道阻擋，影像比經皮腹部超音波更為清晰，更安全、能更精準的針對胰臟病灶進行穿刺採樣、切片提高診斷率。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)