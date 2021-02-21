新北市板橋區有間鄉村風咖啡店，特別的是，這裡的咖啡都是視障朋友所調製。店主夫妻3年前得知有視障者想到咖啡店工作不得其門而入，在接受視障者到咖啡店實習後，被他們工作時的樂觀不懈所感動，店內目前聘請2位全盲工讀生，而這也是全台第1家聘有視障員工的咖啡廳，客人表示，「他們（視障者）看不到，但用心沖出來的咖啡真的感受到職人的堅持，實在不簡單。」

咖啡店的工讀生晉宏，剛出生就因右眼沒有黑眼珠，左眼視力0.1，直到國3雙眼變為全盲，記者採訪當天，晉宏靠著拐杖的摸索找到「上班」的地方，拐杖「輕敲」咖啡廳前的mini，就知道到達咖啡店，熟悉的開門進屋，開始了他1天的工作。

全台第1家晉用視障者的咖啡廳，因為新冠肺炎疫情業績慘澹，女兒又被診斷出心臟病得手術開刀，沉重壓力下，老闆娘不禁淚流。（圖／趙世勳攝）

因為客人都知道晉宏全盲，往往也會幫忙接過餐盤。第1次來光顧的李小姐說，知道服務生是全盲後有點驚訝，「他（晉宏）講解餐點很詳細，送餐俐落，感覺下了很多功夫」；住在咖啡店附近的常客阿元也說，很喜歡這家店的氛圍，跟視障朋友互動也很好，他們還能秒記客人點的餐點和飲料，1次還可以記住6、7個人，超厲害！」

事實證明，不僅外場難不倒晉宏，連沖咖啡做三明治等餐點，晉宏也是得心應手，「我一開始根本算不準咖啡壺出水方向，被燙到的次數已經數不清」。晉宏累積4、50以上失敗經驗，手部被燙到紅腫，靠著「聽水聲辨位」絕活，現在他的手沖咖啡已是店內招牌。

晉宏也跟記者透露是視障者的困境，「應徵餐飲服務業可能被切傷、燙傷，我們這樣的人（視障者）總是第一個就被刷掉」。晉宏平日在市府1999專線上班，假日就從淡水住處到板橋的咖啡店上班，捷運再換搭公車得要1個半小時，但1次都沒遲到過，晉宏也從未喊累，「我從沒想過能在咖啡廳上班，很珍惜這份工作。」晉宏說自己心裡只有滿滿感恩。

工讀生之一的建民擔任外場送餐時，體會到因為這份工作，知道自己不同的潛力，生活也有了改變。（圖／趙世勳攝）

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(中時新聞網)