新北市板橋區3米寬的小巷弄內，有家溫馨咖啡店，老闆兔爸黃浤庭（46歲）與兔媽林孟汝（44歲）育有1個10歲女兒小兔子，3年前，愛盲基金會找了新北2千家咖啡店，希望讓全盲生實習，都被拒絕，而兔爸夫婦一開始考慮再三，直到1次面試，見到視障生晉宏（25歲）身著整套西裝來應徵，他們大受感動，也因此開啟和視障者間的緣分。

兔爸表示，他原本是吉他老師，因為音樂教室結束營業，加上有了小孩，夫妻倆人不想錯過女兒成長，7年前才開了咖啡店，並以女兒的綽號「小兔子」當店名，由於兔爸喜愛旅遊，遊歷歐洲各國時也蒐集不少古董雜貨，這些蒐藏也成為店內特色。

「去年10月，女兒被檢查出有『心雜音』，醫生要女兒緊急開刀手術，但手術後女兒的狀況也是沒有緩解。」兔爸提到，也因為女兒有這樣的情況，所以他與妻子對弱勢族群就會特別關注。

一旁的兔媽回憶，3年前，愛盲基金會找了新北市2千多家咖啡店希望能爭取視障者實習機會，但是始終被婉拒，後來找上兔爸兔媽。兔媽一開始覺得不妥，考量到店裡是營業場所，也從未跟視障朋友有過互動，加上店裡蒐藏品單價不斐，在考慮半年後，卻因為有次視障者的面試，感動了兔媽及兔爸。

兔媽表示，當時上門面試的視障者就是25歲的晉宏，他為了到咖啡店面試，特別穿西裝、打領帶，如同到大公司應徵般隆重，這一切也讓兔爸夫妻看在眼底。「我問晉宏我們是服務業，如果颱風還能來嗎？他直接說可以，我立刻答應他來上班！」

兔爸夫妻希望成為弱勢者的引路人，但生命中總有許多無常，加上新冠肺炎疫情，咖啡店經營困難，而女兒未來還要再做心臟手術，但夫妻倆看到視障者生命的韌性，以此與家人互相鼓勵，會與視障朋友共同度過風雨。

晉宏說視障者從事餐飲工作，就怕被燙傷割傷，總是在面試第一輪就被淘汰，如今能在咖啡店工作，他非常珍惜這個難得的機會。（圖／趙世勳攝）

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(中時新聞網)