位在新北市板橋區的「小兔子鄉村輕食雜貨鋪」，是全台唯一晉用全盲生的咖啡店，店內有2位視障者員工。其中，全盲的晉宏（25歲），上班前還特別來做「人體定位」，先試走好幾遍，再依照撞到的物品，摸清相對距離，老闆娘兔媽（44歲）見晉宏撞來撞去，相當不捨，於是打算調整桌椅方向，沒想到晉宏卻勸阻說「是我要適應咖啡店」，讓兔媽聽了很佩服。

由於咖啡店裡空間不大，10張桌子加上蒐藏的擺飾等雜貨，全盲的晉宏可能一個不留神就會「撞翻場子」，「我上班前有先來店裡『人體定位』，先試走看會撞到什麼，摸索過程中一路撞得亂七八糟，兔媽還貼心地想重新調整桌椅，我認為應該是我來適應咖啡店。」

其實，晉宏剛出生就因右眼沒有黑眼珠，左眼視力0.1，直到國3雙眼變為全盲，記者採訪當天，晉宏靠著拐杖的摸索找到「上班」的地方，拐杖「輕敲」咖啡廳前的mini，就知道到達咖啡店，熟悉的開門進屋，開始了他1天的工作。

透過以手觸摸或是手杖輕輕敲擊，就能讓晉宏速迅掌握店內狀況，工作時不易出錯。（圖／趙世勳攝）

午餐時刻，兔媽帶著晉宏逐桌介紹給客人，因為外場都由他來負責，晉宏面帶微笑遞上菜單，流利介紹當日餐點，客人點菜後，晉宏則到廚房複誦給兔爸兔媽。如果知道人手不足，他還會進入廚房幫忙盛飯、擺盤，再將餐點正確無誤的送到每位客人面前。

因為客人都知道晉宏全盲，往往也會幫忙接過餐盤，第1次來光顧的李小姐說，知道服務生是全盲後有點驚訝，「他（晉宏）講解餐點很詳細，送餐俐落，感覺下了很多功夫」；住在咖啡店附近的常客阿元也說，很喜歡這家店的氛圍，跟視障朋友互動也很好，他們還能秒記客人點的餐點和飲料，1次還可以記住6、7個人，超厲害！」

兔爸兔媽和視障朋友長期接觸後，了解他們生活中的種種難處，一方面也想幫助更多人，於是成立「小兔子生命關懷協會」，將咖啡店轉型為公益示範咖啡店，照顧視障朋友、中低收入戶等，提供這些弱勢者上課培訓，經實習考核通過，有一技之長就能到其他地方上班賺取生活所需。

客人都知道晉宏全盲，往往也會幫忙接過餐盤。第一次來光顧的李小姐說，知道服務生是全盲後有點驚訝，但後續被服務時，完全感覺不到任何問題。（圖／趙世勳攝）

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(中時新聞網)