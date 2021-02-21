咖啡店有大大的愛心！板橋區「小兔子鄉村輕食雜貨鋪」老闆夫妻兔爸（46歲）和兔媽（44歲）許下心願，期望咖啡店能成為「視障者第2個家」，也因為這3年來跟視障者的相處，更深刻體會他們生活上遇到的各種難題。兔爸舉例，曾經有鄰居故意捉弄來工作的視障者，他得知後當場氣炸要討公道，反而被視障生拉住安慰「請不要為我跟人吵架」，這樣的情況讓他相當心疼。

兔媽回憶，3年前，愛盲基金會找了新北2千多家咖啡店希望能爭取視障者實習機會，但是始終被婉拒，後來找上兔爸兔媽。兔媽一開始覺得不妥，考量到店裡是營業場所，也從未跟視障朋友有過互動，在考慮半年後，卻因為1次視障者的面試，兔媽及兔爸大受感動，也跟視障朋友結下不解之緣。

經年相處下來，兔媽發現他們雖然眼睛看不見，但反而其他感知更為細膩發達，視障者可以從說話音調、氛圍清楚察覺對方情緒：服務業難免遇到刁鑽客人，即便客人情緒不佳，視障者會主動安撫，也因為雙眼看不見，他們的心似乎更柔軟，但現實世界卻不是如此友善。

全盲的咖啡店工讀生晉宏，端著沖好的熱咖啡走在狹窄的咖啡店內，猶如明眼人般靈活自如。（圖／趙世勳攝）

兔爸說，有次視障者來上班，附近鄰居還故意說錯路，兔爸氣得找對方理論，沒想到視障者卻反過來勸他「沒關係，請不要為我們跟人吵架」、「這是第1次有人幫我說話！謝謝你」。兔爸看到視障者遭霸凌殘酷的一面當場鼻酸。

兔爸兔媽和視障朋友長期接觸後，了解他們生活中的種種難處，一方面也想幫助更多人，於是成立「小兔子生命關懷協會」，將咖啡店轉型為公益示範咖啡店，照顧視障朋友、中低收入戶等，提供這些弱勢者上課培訓，經實習考核通過，有1技之長就能到其他地方上班賺取生活所需。

兔爸夫妻希望成為弱勢者的引路人，但生命中總有許多無常，加上新冠肺炎疫情，咖啡店經營困難，但夫妻倆看到視障者生命的韌性，以此與家人互相鼓勵，會與視障朋友共同度過風雨。

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(中時新聞網)