以色列衛生部今天表示，施打兩劑美國輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech 公司研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，預防感染新冠病毒95.8%有效。

法新社報導，以色列推出的新型冠狀病毒疫苗接種行動被視為全球最快速計畫，根據以色列衛生部最新數據，全國約900萬人口當中，自去年12月以來已有425萬人施打第1劑輝瑞&BNT疫苗。約288萬人則已依建議施打完兩劑輝瑞疫苗。

以色列衛生部今天表示，根據截至2月13日為止的彙整資料，相較於未接種疫苗者，已接種第2劑疫苗者於兩週後，預防感染新冠病毒95.8%有效。

此外，預防重症高達99.2%有效，預防死亡則98.9% 有效。

至於施打第2劑疫苗一週後接受檢測者，輝瑞疫苗預防感染91.9%有效，預防重症96.4%有效，預防死亡94.5%有效。

以色列衛生部總幹事李威（Hezi Levi）發表聲明說：「我們的目標是持續讓16歲以上所有人口接種疫苗，以達到涵蓋廣泛人口，那將能讓我們恢復備受懷念的常態。」

擁有全球數一數二最精密醫療資料系統的以色列，藉由支付高於市場價格以及與輝瑞達成分享資料協議，確保取得數量可觀的輝瑞疫苗。（譯者：劉學源）1100221

(中央社)