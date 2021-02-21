藝人艾成和王瞳去年結婚，原本計劃在2年內生小孩，王瞳日前出席活動時卻透露，看婦產科時被醫生告知必須先調理身體，甚至「就算有了也要拿掉」，因此暫緩生子計畫，究竟備孕該注意哪些事？調理身體期間懷孕，寶寶也不能留嗎？

●黃體素是什麼？備孕時需要補充嗎？

黃體素是本來就存在人體內的一種女性荷爾蒙，在卵巢排卵後，經由黃體分泌而成，使子宮內膜增生，維持子宮內膜的穩定，以便在受孕時能提供胚胎一個良好的發育、成長環境。如果沒有受孕，黃體會逐漸萎縮、失去功能，黃體素分泌下降，使得子宮內膜剝落，於是月經來潮。而排卵之後由於體內黃體素上升，會讓體溫上升0.5℃左右，並持續到下一次月經來潮前。

因此，當女性體內黃體素不足時，確實可能影響精卵受精和胚胎著床，甚至造成早期流產等危險。不過，宏其婦幼醫院生殖醫學中心主治醫師王馨世指出，備孕期間補充黃體素不是必須的，除非本身有月經不正常的問題，醫師才會評估讓她短期服用黃體素，誘導月經來潮，並觀察後續是否規律排卵。

「不過，這跟所謂的調理身體完全無關，」王馨世強調，黃體素本來就在排卵後會自行分泌，如果分泌得不夠，醫師才會開立黃體素藥劑額外補充，「絕對不能當保健食品來吃，否則反而會抑制排卵，甚至避孕。」

至於確定懷孕之後，黃體素也會用於安胎，尤其是不孕症或有多次流產經驗的婦女，可用相關藥劑補充黃體素，屬於輔助治療的一種。

●調理身體期間就懷孕，該怎麼辦？

至於坊間流行的「調理身體」，甚至有人說：夫妻備孕前，至少要調理3個月以上。王馨世認為，所謂的「調理」只是讓身心處於正常狀態，但對於懷孕沒有絕對正向影響，因此，沒有所謂的「調理期間若是懷孕，得要拿掉」這種說法。而且，胚胎著床狀況跟胚胎品質是兩回事，也就是說，胚胎和胎兒是否能夠持續穩定地健康發展，其實仍與受精卵的品質息息相關。

王馨世說，胎兒能不能正常發育要看胚胎是否，如果已經懷孕，持續追蹤就好，確保胎兒繼續長大，16、17週左右時做羊膜穿刺，分析羊水中寶寶的細胞染色體，如果一切正常，那當然可以繼續懷孕，後續還可透過高層次超音波等各種檢查，確認寶寶的發育構造正常，當然可以生下來。

況且，調理身體就是為了有孕，真的懷孕了正是迎來喜事，沒有健康疑慮的話又為何要拿掉。

馬偕紀念醫院婦產部一般婦產學科主任黃建霈指出，除非是一些特別嚴重的狀況，例如媽媽腎功能異常，懷孕後殘餘腎臟功能急速惡化恐面臨洗腎，或是本身糖尿病控制得很差，可能影響寶寶的健康、同時也可能危及母體，才可能考慮中止妊娠。

禾馨醫療婦產科醫師烏恩慈（烏烏醫師）更指出「備孕要先調理身體」的風潮有問題，「要怎麼判斷現在『調理』好了？可以懷孕了！根本沒有指標啊！」她指出，胎兒正不正常要看受精卵是否正常，基本上年紀愈大、異常機率愈高，不是靠調理就能改變的，甚至很多人可能為了調理，花錢、花時間，還因此耽誤了卵子的青春，得不償失。

●備孕時能做什麼？醫生建議做對4件事

那麼，備孕時該做什麼呢？

1.維持健康飲食習慣

均衡攝取6大類食物，尤其需特別注意葉酸、鐵、碘、維生素D的攝取，藉由曬太陽及吃魚類、雞蛋、乳品、菇蕈來補充維生素D，素食者可以吃紫菜、海帶攝取維生素B12。

此外，黃建霈醫師提醒，從寶寶神經發育的角度來說，早在準備懷孕時，其實就應該開始適當補充葉酸，這是因為葉酸在胚胎初期的時候，對胎兒腦部和脊椎的形成扮演關鍵角色。葉酸攝取不足的孕婦，有比較大的機會產下無腦兒、脊柱裂開使脊髓外漏的嬰兒，建議每天攝取到600微克，可透過多吃綠色蔬菜、肝臟、豆類和柑橘類水果來補充。

婦科醫師表示，既然調理身體就是為了有孕，真的懷孕了正是迎來喜事，沒有健康疑慮的話又為何要拿掉。(示意圖/康健雜誌提供)

2.保持規律作息、充分睡眠，並適當運動

規律的作息和運動對於體力和身體機能都有幫助，原本沒有運動習慣的話，建議可從每週3次、每次30分鐘做起。

3.放寬心，保持心情愉悅

放鬆心情，不要讓「做人」的心理壓力困擾自己，家人的支持也很重要。

4.先到婦產科做一次詳細的檢查

王馨世建議，打算懷孕之前先到婦產科做一次詳細的檢查，因為卵巢功能、年紀、排卵狀況，都會影響到女性懷孕，如果體重、血脂、血糖都偏高，也要提早控制、治療。

別忘了，備孕不是女生單方面的事，男生也要一起檢查，有時候夫妻不孕，也可能是因為精子的數量太少或活動力太差導致。

(中時新聞網)