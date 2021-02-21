【1】今年經濟成長率估4.64％ 7年新高

出口暢旺帶動下，主計總處上修2021年經濟成長率為4.64％，較2020年11月預估上修0.81個百分點，創下2015年以來新高紀錄。主計總處主計長朱澤民對台灣經濟表現，以「堅定腳步、穩定成長」來形容。

【2】反萊豬公投連署 衝破60萬大關

國民黨自1月9日推動「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投的第二階段連署，截至前天為止，「反萊豬」公投案已達60萬8035份、「公投綁大選」公投案已達59萬8229份，雙雙衝破二階門檻28.9萬份連署的2倍。國民黨表示，這代表人民不滿累積高漲，蔡政府專斷妄為的政策，相信8月28日公投將遭到人民嚴厲教訓。

【3】涉共諜案 4祖父級特務被訴

軍情局退役上校張超然、周天慈、王大旺、第五處前少將處長岳志忠4人，遭控被大陸國安部以經商便利、金錢報酬、免費招待旅遊等不法利益吸收後，拉攏昔日同袍赴陸，王大旺甚至還將幹訓班同學的資料洩漏給大陸國安人員，建立「單線聯繫」關係，案經台北地檢署偵查終結，20日依違反國家情報工作法、國安法等罪提起公訴。唯一在押張超然移送台北地院審理，獲30萬交保，限制住居、出境和出海。

【4】嘉縣承天宮拜天公 求子蜜餞超靈驗

嘉義縣水上鄉承天宮主主祀玉皇上帝，每年初九天公生時，除拜天公傳統儀式外，案桌上還放有一個蘿蔔上頭插著12串「鹹酸甜」（蜜餞）。承天宮執事林茂鴻說，這是讓信徒求子用，過去曾有3對夫妻同時求來吃，同1年都順利產子。

【5】高捷紅包還願謝票房浪起來

年度票房冠軍片《角頭—浪流連》賣破億，目前全台票房累計1.1億元，監製張威縯（宏哥）和出品人張芷瑄、高捷、鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞、王宣、林道禹、黃冠智20日到基隆奠濟宮還願，吸引大批粉絲提早卡位，一睹風采，鄭人碩也獻出飛吻和甜蜜環抱，讓影迷心花怒放頻頻尖叫。

(中時新聞網)