科技產品的普及，造成許多3C保母的產生，很多沒時間照顧孩子的家長，都是透過智慧型手機、平板電腦來安撫孩子。但現在有個研究表示，經常使用觸控式螢幕的孩子，比起同年齡卻沒有使用觸控式螢幕的孩子更容易分心、不能專注，研究刊登在《科學報導》（Scientific Reports）。

該研究人員表示，研究中根據父母親的報告，發現在家中使用觸控式螢幕頻率較高的孩子，跟不常使用或是根本沒有使用的同年齡孩子相比，後者在接受指令時，能夠更快速的做出反應，而且也比較不會受到外界的干擾。

倫敦大學（University of London）Tim Smith教授指出，近年來，嬰幼兒使用智慧型手機和平板電腦迅速增加的現象值得注意。尤其對於剛出生的嬰幼兒來說，學習如何控制注意力、忽略外界的干擾十分重要，這些能力對於以後的學習、認知發展至關重要。

因此，如果不想讓孩子養成不專心、注意力不集中的習慣，還是多花點時間陪伴孩子，少讓他們接觸3C產品吧！(編輯梁惠明)

(中時新聞網)