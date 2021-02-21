明尼蘇達灰狼「狀元郎」愛德華茲(Anthony Edwards)前役對戰多倫多暴龍，他第3節結束前的「驚天一灌」撞翻了防守的渡邊雄太，還獲得加罰1球。這記灌籃極為凶猛，被稱為「年度最佳灌籃」而在網路流傳。可惜暴龍最後贏了，愛德華茲說：「很棒的灌籃，但我們輸了，所以也沒有意義。」

SENT THAT MAN TO THE NETHERREALM. pic.twitter.com/gswBcrCUKw — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 20, 2021

話雖如此，勝敗乃兵家常事，愛德華茲的最佳灌籃仍舊成為比賽焦點，當時他埋伏在左側角落接獲隊友傳球，有大空檔但他沒出手三分球，而且選擇直衝籃下。防守球員沒跟上，籃下只有渡邊雄太，此時愛德華茲縱身一躍，展現兩人的體能差距，愛德華茲高舉的右臂飛越了渡邊的頭頂，惡狠狠將球灌入籃框，還把渡邊撞了個四腳朝天。

灰狼隊麥丹尼爾斯(Jaden McDaniels)說：「這應該是我親眼見過最棒的灌籃了。」灰狼的官方推特大肆宣揚這一球，以多個角度剪輯成精彩鏡頭。渡邊雄太是身高206公分的彪形大漢，愛德華茲才193公分，但是起飛之後愛德華茲與渡邊完全不在同一個高度。

愛德華茲說：「如果贏球我肯定會好好吹噓一下，既然輸了就沒什麼好高興的。」他當天投14僅中3，獲得7分、4助攻。「灌籃很棒，但除此之外我們根本投不進，必須想想辦法。」記者會後愛德華茲沒有直接離開，而是返回球場又練了15分鐘的跳投，他本季場均14.3分，投籃命中率卻低至38%。

(中時新聞網)