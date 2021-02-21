台南市國華街一間知名老店遭民眾爆料，將客人吃剩的鹹湯圓再次回鍋販售，紅圈處的碗為民眾認為，前位客人吃剩的碗被店家留在流理台，而非放進水槽。（翻攝爆料公社網站）

一位女民眾日前和母親一同前往台南市國華街吃午餐，坐下來點了一碗鹹湯圓與扁食，未料卻意外直擊老闆娘將上位客人沒吃完的「破掉湯圓」，直接回鍋燙過後，再次裝入碗中，上菜給原PO。對此，業者則極力澄清，絕對沒有回收湯圓，並回應是湯圓多算一顆，破皮則是煮的時候黏住了，絕非吃剩。

一位女民眾日前在臉書社團爆料，文章於20日被轉載至爆料公社官網，透過貼文指出，民眾控訴，她和母親前往國華街吃午餐，當時兩人走進一間小吃店坐下，並各點了一碗鹹湯圓、扁食與米糕。兩人在等待餐點上桌時，發現店家阿姨將收拾回來的其中一個碗置放在流理台，而該碗裡還有一顆破掉未食用完的湯圓，不像其餘收回來的碗盤早已放在水槽中，因而引起原PO的關注。

之後原PO就走到店家門口觀看餐點製作的流程，不料，卻目擊到店家將該碗吃剩的湯圓「回鍋」，連著剩湯一同倒入正在煮沸的大鍋，而該顆「回鍋湯圓」也再次裝入新碗，並端來原PO的面前。

民眾控訴，餐點送來後，她們發現碗中真的是被前位客人吃剩，並且破掉的那一顆湯圓，並說，「後來我們決定把米糕吃完，其他兩碗不要吃，但是真的是覺得太噁心了，連米糕都沒吃完。」

民眾指出，在離開之前決定向店家反映，其母親向業者說，「妳這樣不對，怎麼可以把人家吃剩的又倒回去煮」，業者一開始堅決否認無此事，還要她們不要亂說，後來因為母親堅持有親眼看到湯圓回鍋，同時也好言勸店家別再這樣，並結帳離去，店家才態度放軟的說，「歹勢啦歹勢」。

經歷午餐驚魂記後，民眾直呼「這還是一間號稱多年的老店，這樣子做真的很不優，食慾都沒了」。文發出後在網上引起熱議，不少網友直呼真的很可怕；但也有網友認為需要憑證據說話，沒錄影實在證據不足。

對此，業者則在網上澄清回應，絕對沒吃剩回收一事，事發當天人潮眾多，不小心在煮的時候多算一顆湯圓，因此將該顆多煮的湯圓先裝在碗中，並加入一些湯以防黏在碗上，絕非像民眾所說是將客人吃剩的再次裝碗販售，而照片中那顆破掉的湯圓是燙煮時不慎破皮，並非吃剩的。

據《自由時報》報導，事件爆發後，台南市衛生局已立刻到店稽查，並未見到業者將剩餘食材回鍋烹煮的情形，另外發現業者垃圾桶未加蓋以及未登錄食品業者登錄，要求當場改善，後續將持續追蹤稽查。

(中時新聞網)