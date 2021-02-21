228連假天氣有東北季風到！今天全台天氣晴朗穩定，日夜溫差大，氣象局表示，周二東北季風稍增強，北台灣天氣稍轉涼，大台北、東半部及恆春半島降雨機率稍提高。228連假天氣部分，受東北季風影響，周六(27日)北部、東半部有局部短暫雨，周日、周一(28日至3月1日)東半部有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴的好天氣。

氣象局資料顯示，今天、周一（22日）大氣偏乾，全台晴到多雲，白天溫暖舒適，高溫可升至25至29度，但夜晚清晨輻射冷卻效應強，台南以北、東北部低溫僅13至15度，其他地區16至18度，全台日夜溫差都偏大。

氣象局表示，周二（23日）東北季風稍增強，北台灣天氣稍轉涼，屆時杜鵑颱風或熱帶性低氣壓已進入南海，其高層水氣有機會向北傳送到台灣附近，大台北、東半部及恆春半島降雨機率稍提高，其他地區多雲到晴。周三（24日）東北季風減弱、水氣減少，到周四（25日）就只剩大台北山區、東半部及恆春半島有下雨機會，其他地區晴朗好天氣。

氣象局說，228三天連假(27日至3月1日)受到另一波東北季風南下影響，周五、周六（26日、27日）北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周日、下周一(28日至3月1日)東半部有局部短暫雨，其他地區好天氣。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象· 老大洩天機」中指出，大約周五晚至周六(26、27日)前後，又有另一波東北季風南下，強度也不強，迎風面雲量增，轉有局部雨，抵達時間、影響程度，模式模擬仍在調整中，應持續觀察。而杜鵑颱風目前在菲律賓東方海面，向西北西前進，抵達菲律賓前大致還能維持輕颱強度，通過菲律賓陸地，受地形破壞，加上進入南海，環境垂直風切逐漸增大，將減弱為熱帶性低壓。

(中時新聞網)