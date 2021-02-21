大陸女星趙麗穎2018年嫁給大9歲男星馮紹峰，兩人婚後育有一子，不過因為對私生活低調，屢傳出婚變，日前更被瞎爆兒子「想想」不是馮紹峰的種，讓他們忍無可忍，立刻發出聲明駁斥，並委託律師取證處理，近日，夫妻倆罕見同框，私下真實互動曝光。

近日有媒體拍到趙麗穎和馮紹峰現身上海，據悉，她們是從三亞度假回來，因為馮紹峰老家在上海，因此夫妻倆應該是來探望馮紹峰父母，而穿著低調的兩人，雖然全身包緊緊，但仍被認出來。

趙麗穎罕見和馮紹峰同框。(圖／翻攝自微博)

而走在前面的馮紹峰，不時回頭確認趙麗穎走到哪，全程眼睛沒離開過，更讓老婆先上車，自己繞到另外一邊上車，相當貼心和紳士，從兩人互動可看出夫妻間依舊相當幸福甜蜜。

因為趙麗穎和馮紹峰專注於事業，鮮少公開曬恩愛，因此屢被傳感情生變，日前更被瞎爆兩人已離婚，且兒子想想並不是馮紹峰的，讓他們忍無可忍，立刻發出聲明駁斥，認為惡劣謠言已嚴重損害聲譽，並強調針對這次事件，已經全權委託律師事務所處理。

趙麗穎和馮紹峰2017年因合作《知否？知否？應是綠肥紅瘦》相識相戀，隔年兩人同步在微博上曬出結婚證宣布閃婚，2019年生下一子「想想」，休息過後去年推出復出首作《有翡》，接著還有《幸福到萬家》、《誰是兇手》等戲等著播出，農曆年前剛好夫妻倆戲都殺青，因此可以好好放假休息。

(中時新聞網)