The Houston Rockets and center DeMarcus Cousins are planning to part ways in coming days, sources tell @TheAthletic @Stadium. Houston wants to go smaller, younger in frontcourt when Christian Wood returns and this allows Cousins to find an opportunity elsewhere. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2021

才剛宣布把考辛斯1年230萬美元轉為全額保障合約的火箭，如今卻打算把他釋出了嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞21日搶先爆料，火箭計畫在未來幾天跟考辛斯分道揚鑣，時間點很可能就在火箭主力中鋒伍德宣布傷癒歸隊之後。

查拉尼亞表示，因為火箭希望球隊的前場陣容可以變得更年輕、更小，屆時可能會讓考辛斯上場時間大幅減少，所以才會打算釋出他，讓他可以找尋能在其他球隊打球的可能性，無疑是不太信任他的能力，可以在繼續重建的火箭當中打球。

考辛斯本季替火箭打了25場例行賽，平均可拿9.4分、7.6籃板，表現只能算是中規中矩，根據查拉尼亞收到線報，火箭內部對於考辛斯的表現與職業精神評價很高，且認為逐漸恢復健康的考辛斯，本季已經重新證明自我能力，找到新東家應無問題。

只是火箭未免給人太過無情的形象，畢竟考辛斯在伍德嚴重扭傷後，一肩扛起火箭內線重擔，可惜火箭最近戰績欠佳，不僅苦吞7連敗，更以11勝17敗落居西區第13，想跟考辛斯分道揚鑣，無疑只是想替疲軟戰績找尋藉口，反正他們本季早已沒有季後賽希望。

(中時 )