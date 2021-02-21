俄羅斯20日證實境內出現全球首起H5N8禽流感病毒傳人案例，一間家禽養殖場的7名員工確診。

俄羅斯一間家禽養殖場7名員工確診H5N8禽流感，成為全球H5N8禽流感病毒傳人首起案例。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）、俄羅斯衛星通訊社報導，俄國聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）負責人波波娃（Anna Popova）昨（20）日在電視節目上證實，俄羅斯境內出現首起人類感染H5N8禽流感病毒案例，研究人員從俄羅斯南部一間家禽養殖場的7名員工身上檢驗出H5N8病毒的遺傳物質。

波波娃表示目前這7名染疫員工狀況都好，情況並沒有進一步惡化，她說當局也已經向世界衛生組織（WHO）通報這起案例。這間家禽養殖場是在去（2020）年12月爆發出H5N8禽流感疫情。

波波娃昨日也在電視上表示，目前沒有跡象顯示H5N8禽流感病毒進一步在人際之間傳播。除了俄羅斯，包括大陸、歐洲、中東、北非等地區近幾個月來陸續爆發H5N8禽流感疫情，不過都僅限於家禽養殖場。

除了H5N8，包括H5N1、H7N9、H9N2等禽流感病毒株都有傳人案例。

針對俄羅斯出現全球首例H5N8傳人事件，WHO歐洲分部回應指出，初步資訊顯示確診案例是暴露於鳥禽的員工，染疫員工都沒有出現症狀，也沒有人傳人的狀況。

報導指出，多數人類感染禽流感的案例都是因為直接接觸活體或是死亡的家禽，不過如果烹調方式得當，這些煮熟的食物都是安全的。而各國養殖場爆發禽流感疫情通常肇因於野鳥遷徙，以此傳播病毒。

不過波波娃也不排除未來可能出現禽流感病毒人傳人的狀況，她昨天表示，「只有時間能夠告訴我們未來變種病毒能夠多快克服這個障礙。」

西伯利亞「維克多研究所」（Vector Institute）昨日表示，將會開始進行針對H5N8病毒的疫苗人體試驗。

(中時新聞網)