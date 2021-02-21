總統府發言人張惇涵分享一日行程，稱是「執政團隊的急行軍」，背負深重期待向前行，清晨5點30分起床上工，開啟忙碌的一天，因要繁複地跟各單位聯繫溝通，手機常常到了中午就沒電。此外，張惇涵也說，這是817萬台灣人民的期待，執政團隊負重前行，沒有一刻能夠停下腳步。

張惇涵在臉書分享「發言人的一天」，19日清晨05:30起床，開始把各大報跟網路新聞快速閱覽一次；07:20起飛，陪總統到雲林海線關心農漁民的需求和地方建設的需要，一個上午就在雲林跑了4個行程。16:00回到松山機場後，飛奔回到總統府，準備17:30召開的記者會，不過記者會的結束永遠不會是結束，隨之而來的各項議題仍要回應。

過程中，上午10:30在雲林接受媒體聯訪，對於疫苗採購的議題，張惇涵表示，對於多源頭向外採購的2000萬劑，以及國內疫苗的1000萬劑，現階段總共3000萬劑的目標有信心，重點在於疫苗是專業科學，不是政治問題。媒體也問起韓國瑜前市長的議題，他說，韓前市長最近政治動作挺大的。時隔一天看起來，這個回應似乎有點「超前部署」。

總統府發言人張惇涵分享一日行程。（圖／摘自張惇涵臉書）

發言人的工作也必須執行跟追蹤總統交辦的事務，張惇涵指出，在發布記者會採訪通知後，媒體朋友總是蜂擁而至的詢問，因此繁複地跟各單位聯繫溝通，手機常常到了中午就沒電，且手機總是有讀不完的訊息。

張惇涵說，發言人的日常，不是在行程上，就是在會議上。不過就像蔡英文總統所說的，「執政團隊像是急行軍」，短短的一句話，背後表達的是，817萬票不是讓執政團隊自滿的，是817萬台灣人民，扎扎實實用選票給的深重期待，執政團隊負重前行，沒有一刻能夠停下腳步。

(中時新聞網)