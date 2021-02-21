同時身兼網紅和台北市議員身分的「呱吉」邱威傑，在2019年11月總統大選前夕，宣布聯合其他知名網紅成立「歡樂無法黨」。不料，內政部19日發布公告指出，歡樂無法黨依政黨法成立後1年內未完成法人登記，並發函廢止政黨備案。對此，歡樂無法黨總書記邱威傑昨(20)晚在臉書上表示：「這是一個預定好的結局。」

呱吉表示在「歡樂無法黨」的臉書粉專上表示，他與幾位網紅一同創立的政黨本身就是個在去年大選前做的公民教育活動。他們想透過正式成立一個政黨，來讓大家了解台灣的政黨政治、什麼是政黨票、不分區與區域立委的差別在哪裡。

2019年選前，網紅「志祺七七」、「視網膜」與呱吉都在網路上擔負了不同的任務，在不同的主題上傳遞著他們認為重要的政治知識。

「歡樂無法黨」遭到廢案的原因：未完成法人登記。呱吉表示這件事其實不難，大概僅需要數千元的工本費以及一些跑程序的時間成本。但呱吉指出，他們創辦這個政黨最主要的理念並非選舉，而是告訴民眾政黨的創立到結束並非一般人想像中的這麼困難。

從一開始的黨員大會，到黨主席選舉，歡樂無法黨都向民眾展現政治並非人們想像中的這麼遠，而現在這項民主政治的課堂只剩下最後的一堂課：解散政黨。

呱吉指出，若他們完成法人登記，就算是總書記（黨主席）也不能想解散就解散，必須透過合理的民主程序。解散黨，必須清算財產、2/3黨員大會同意…還有許多非常繁瑣的必備條件。所以最佳的解散時間點和解散方式就是不完成法人登記。

完成政黨登記是表示，這件事情不需要什麼財力或是什麼深厚的政治背景，這是每一個公民都可以發起和做到的事。呱吉表示，也許有另外一個平行時空，會有個比他更瘋的總書記完成了法人登記，還打算在2022推出幾十個候選人搶攻地方議會席次，但這個時空的呱吉從來沒有過這個想法。

(中時新聞網)