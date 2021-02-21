根據大聯盟官網今（21）日報導，日前被多倫多藍鳥隊指定讓渡（DFA）的日籍投手山口俊，已與舊金山巨人隊達成協議，新球季將轉戰美國西岸，不過今年的年薪317.5萬美元仍由藍鳥隊支付。

藍鳥隊是在2019年12月與山口俊簽下2年635萬美元的合約，讓他從日職讀賣巨人隊轉戰大聯盟。不過去年山口表現欠佳，無法搶到先發輪值，後援17場共投25.2局，戰績2勝4敗1中繼、自責分率8.06，後來藍鳥認賠殺出，將他透過DFA程序釋出。

山口俊在日職表現極佳，總共在一軍14個球季，待過橫濱DeNA、讀賣巨人隊。其中以2019年表現最佳，戰績15勝4敗、自責分率2.91，是中央聯盟的勝投、勝率、奪三振「三冠王」。球季結束透過入札制度挑戰大聯盟，很快獲得藍鳥隊青睞。

巨人隊認為山口俊去年經歷過第1年的震撼教育後，應該能夠適應大聯盟的環境，所以願意再給他機會，而且今年如果順利恢復162場的正常賽季，投手陣容也要增加人手。除了簽下山口，日前巨人也與另一名中繼投手卓佩亞諾（Nick Tropeano）簽下小聯盟約，並邀請他參加大聯盟春訓。

此外，3天前巨人隊已用1年400萬美元、外加250萬美元激勵獎金，簽下前藍鳥隊王牌投手桑契斯（Aaron Sanchez），預定放入五大先發輪值名單；再加上山口俊，巨人隊員額已達到72人，還差3人滿編。

(中時 )