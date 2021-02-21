英國女王伊麗莎白二世高齡99歲的夫婿菲立普親王因為身體不適，入院接受「預防性治療」。消息人士透露，菲立普親王可能下週仍必須留院觀察。查爾斯王子今天前往醫院探視父親。

菲立普親王感到身體不適後，在醫師的建議下，於16日晚間入院倫敦的愛德華七世（King Edward VII hospital）醫院。

消息人士表示，菲立普親王在入院的前幾天已感到身體不適，但和2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）無關。他是搭車前往醫院，沒有搭救護車，據知他是自行走進醫院。

儘管菲立普親王住院，但王室成員近幾天都維持正常公務行程。英國廣播公司（BBC）報導，查爾斯王子今天下午前往醫院探視父親。

克萊倫斯宮（Clarence House）發言人表示，72歲的查爾斯王子在醫院停留約30分鐘後返回住所。

根據英格蘭地區目前的封城規定，前往醫院探病是外出的「合理原因」，但大多數醫院對於探病都有嚴格限制。

白金漢宮消息人士表示，菲立普親王下週可能必須繼續住院觀察。菲立普親王具體的入院原因並未揭露，僅知與武漢肺炎無關。

英國女王伊麗莎白二世和菲立普親王今年1月已經在溫莎城堡由家庭醫師接種武漢肺炎疫苗。94歲的女王目前仍待在溫莎城堡。

這次並非菲立普親王近年來首度預防性入院，他在2019年12月也曾在愛德華七世醫院住了4晚，在耶誕節前夕出院，到諾福克郡（Norfolk）和女王共度耶誕。(編輯：韋樞)1100221

(中央社)