【愛傳媒黃士修專欄】現代婦女基金會教育宣導主任劉容任：「我也希望或相信，願意公開事情的人，都已經大概想好為什麼要公開。公開以後，陳述事件對她的意義是什麼。」

我覺得她很小心、隱晦在講同樣的事：在公開之前，受害者有沒有想好後果？但對於雞排妹，她特意跳過沒有提一個公眾人物該負的責任。

一個號召受害者把親身經歷說出來的公眾人物，如果個案中有任何一位因為聽信雞排妹而遭受危險，雞排妹是不能卸責的，不能怪受害者未經深思熟慮。

再說，性侵害的個案本身已經需要專業協助，心理創傷復原已經很困難，出了事還說他們未經深思熟慮過，是不是太過份了？

當然，以社會運動來說，有名人加入是好事，沒有把雞排妹踢出去的道理，但這種不負責任的舉動，對整個運動的傷害無疑是更大。

作者為以核養綠公投發起人

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(中時新聞網)