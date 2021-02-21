【愛傳媒黃珊珊專欄】台北是個多元文化共存也能共融的城市。2月19日參加了眷村文化回家說故事，20日則是分別到了清真寺以及228公園福德宮，天氣很好的補班日，體驗了不同的文化風情，也很適合跟大家分享一下。

位在新生南路上的台北清真寺Taipei Grand Mosque，是台北市的市定古蹟，從1960年完工到現在，也有六十多年的歷史了。

清真寺主體上面臨需要補強整修的問題，在市府的協助下，20日舉辦「修復工程」開工儀式，很開心能代表市府參與也見證清真寺的更新。

下午來到二二八公園福德宮拜拜，祈求新年平安，疫情早日過去。這間土地公廟雖只有2、3坪的大小，但香火鼎盛，甚至還有人戲稱這土地公「管很大」，因為總統府就在福德宮旁。

228公園福德宮廟方也非常有愛心，決定捐出900萬，透過社會局來幫忙有需要的家庭，在疫情之下雪中送炭、拋磚引玉，真的非常謝謝他們。

我們擁有不同的文化，我們都在這座城市，感謝每位在日常生活中努力打拚的市民，因為有你們才成就這座城市。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)