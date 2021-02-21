女星林心如在1998年靠著瓊瑤經典電視劇《還珠格格》的紫薇一角爆紅，林心如完美詮釋溫婉嬌柔、精通琴棋書畫的紫薇，也讓此角色成為林心如的代表作之一，而相隔23年後，林心如再戴上古裝頭飾，重現紫薇格格，不過卻有網友把焦點放在林心如的頭髮上，指她長白髮，也釣出林心如無奈回應。

林心如日前在網上曬出與楊謹華的聚會照，並開心寫下：「過年就是要團聚啊 圓圓滿滿」，她也透露聚會行程：是吃火鍋後聚在一起看電影，還說都沒有會打麻將的人，而照片中，火鍋充滿菇類、豆腐、番茄等蔬菜，也讓林心如直呼：「沒涮肉的火鍋真好喝」。

林心如頭戴格格髮飾玩自拍，重現《還珠格格》的紫薇。（圖／取材自Ruby林心如臉書）

林心如也曬出自拍照，只見她頭戴格格髮飾玩自拍，林心如根本重現《還珠格格》的紫薇，網友看了頓時記憶湧現，紛紛留言直呼：「紫薇格格吉祥」、「好懷念的環珠格格」、「是紫薇」、「心如姐姐還是一樣很年輕耶，一點都沒變」。

值得一提的是，45歲林心如還大方頂著素顏入鏡，保養有術的她，膚質白皙、水嫩，一雙水汪汪大眼睛和精緻五官相當吸睛，絲毫沒有讓歲月留下痕跡，不過卻有網友留言稱：「一轉眼"夏紫薇"也有白髮了」，還釣出林心如無奈回應：「那是挑染亞麻色」，該網友事後則現身抱歉：「Sorry 絕無惡意，我真的以為是白髮」，林心如也大器說：「沒事」。

同時，也有酸民在IG留言酸「老了好多啊」，林心如展現高EQ回應：「還是你太小」，至於有人嗆她「看膩」，林心如則霸氣回擊：「掰」並貼揮手圖案，真性情引發熱議。

過年就是要團聚啊 圓圓滿滿❤️❤️❤️ #吃飽喝足看完電影走人😂 #主人找了四個不會打麻將的閒人🤪 #沒涮肉的火鍋真好喝 由 Ruby林心如發佈於 2021年2月18日 星期四

(中時新聞網)