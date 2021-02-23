台彩春節銷售告捷，電腦型彩券買氣成長18%，刮刮樂則大增3成；牛年力拚優化服務，日前也悄悄推出「對獎神器」功能，以官方APP掃描彩券QR Code，立即可知刮刮樂是否中獎及金額，電腦型彩券也能隔日對獎。

邁入2021年，全球仍受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情籠罩，春節期間民眾無法出國，集中於國內消費，加上本土疫情控制得當，衛生福利部桃園醫院群聚未擴大，年節外出休閒未受太大影響，使公益彩券買氣更勝以往。

台彩公司總經理蔡國基表示，統計春節放假期間（2月10日至16日）大樂透、威力彩等電腦型彩券成長約18%，刮刮樂部分銷售更是大增3成；比起往年，可見有更多民眾一起到投注站玩刮刮樂、集資包牌買大樂透，願意親自現身分享中獎故事的刮刮樂得主也更多。

對大樂透春節期間創下從小年夜至初四、連續5天開出頭獎的歷史紀錄，蔡國基說，與大家一樣開心，平時台彩就會定期提撥「備償獎金」，作為支應彩券獎金的準備，目前額度仍然足夠，樂見有幸運兒中獎，也感謝大家支持公益彩券，幫助弱勢經銷商。

此外，有民眾發現，台彩公司今年悄悄推出一款神秘的「對獎神器」，打開台灣彩券APP，其中「對獎小幫手」功能大幅優化，不必像過去一個一個輸入獎號對獎，現在只要點開「對獎小幫手」掃描彩券上QR Code，立刻可知道刮刮樂是否中獎及獎金多少。

即使是大樂透、威力彩等電腦型彩券，等開獎隔天上午7時後，使用「對獎小幫手」也能迅速對獎，有助降低與大獎擦身而過機會。

陳姓民眾表示，過年期間無意間看到彩券行老闆拿手機掃描刮刮樂，一問之下才發現有新功能，自己下載試用，發現蠻好用，和朋友集資買彩券，多組獎號全打在同一張，直接掃描就知道中多少錢，不用在跑一趟彩券行，也比較不怕自己眼花看錯。

蔡國基指出，此功能是醞釀已久的「秘密武器」，去年就先突破限制，在所有彩券上都加印QR Code，以銜接今年掃描對獎功能上線；推出目的在於使消費者有更好的體驗，也能降低經銷商拿到變造中獎彩券的風險並提升對獎效率。

台彩統計，截至18日，16款新春發行刮刮樂獎金百萬以上獎項僅刮出222個，還有多達515個大獎沒送出，包含3個「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎2000萬元，民眾不妨繼續試手氣，同時體驗一下秘密「對獎神器」。（編輯：蘇志宗）1100221

(中央社)