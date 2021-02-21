台灣面臨嚴重少子化問題，許多大專院校紛紛減少招生名額，不過專家分析，配合國家發展半導體及資通訊產業，今年國立大學總共外加1541個招生名額，其中有404個集中在頂尖大學，頂大招生人數將創歷史高點。

《大學問》網站分析，配合國家政策及產業需求，今年包括資訊、機械、物理、化學、電機等理工科系，總共外加1541名大一新生招生名額，其中933名為國立大學，諸如台大、成大、清大、陽明交大、政大、台師大、中央、中正、中山、中興及台北大學等頂大即增加404名招生名額。

因為半導體及資通外加名額，今年台大和清大分別增加69個、94個招生名額，達到3584個、2092個，台大大學部新生招生人數創歷史新高，清大也跨過2000人大關。

《大學問》網站執行長魏佳卉指出，雖然今年學測數學號稱史上最難，分數降低，不過自然組尤其志在理工科系的考生，隨著理工名額增加，考上頂大的機會大幅提升。

依照今年理工招生名額提升，預估學測只要三科前標（尤其是英數自）以上，在志願配置得當之下，考上「中」字輩以上大學都非難事。學測成績把握兩科前標，甚至一前標、二均標進入國立大學都有機會。

根據學測和指考可以選擇的入學管道：包括個人申請、繁星、四技申請、指考分發、軍校正期班、警察大學、四年制進學部等入學管道，將近四成考生都能進入國立大學。

今年學測考生為12萬8606人，比去年13萬3000人減少4394人，雖然大學整體招生名額減少1052人，然而國立大學不減反增585名，私立大學（不含科大統測招生名額）則減少1023名。 魏佳卉提醒，國立大學及熱門科系招生名額增加，但是考生們還是要依照個人性向和生涯發展規劃出發，慎選志願。

(中時 )