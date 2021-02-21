就在《The Athletic》權威記者查拉尼亞21日爆出火箭打算跟考辛斯分道揚鑣之後，隨即傳出湖人有興趣重新簽回考辛斯，畢竟當前「一眉哥」安東尼戴維斯還需缺席4周，找來考辛斯確實可以填補內線空缺，但熱火也傳出招募他的意願。

其實考辛斯一直很想跟自己偶像「小皇帝」詹姆斯同隊打球，上季曾跟湖人簽約1年，卻在開季前練球不慎造成膝蓋前十字韌帶撕裂，無奈在去年2月就被湖人釋出，連一場比賽都沒跟詹皇聯手過，如今看來似乎再次出現兩人合作希望。

不過假如考辛斯重返湖人打球，並非每個湖人球員都很樂見，因為湖人替補前鋒馬基夫莫里斯曾在上個月湖人與火箭之戰，跟考辛斯在場上爆發口角衝突，弄到連詹姆斯都來勸架，況且如果考辛斯真的加盟湖人，莫里斯上場時間勢必下滑。

可是比起重返湖人跟詹姆斯聯手，考辛斯反而先在節目當中，呼籲詹皇可以考慮競選美國總統大位，「我從小就是詹皇鐵粉，但有機會了解場外的他，我才知道他是多麼真實的人，我之前只看到他商業精明一面，但做過隊友後，我願跟這傢伙出生入死。」

(中時 )