台積電待遇佳，許多碩博士人才搶破頭想進台積電，但優秀人才多，升遷也更困難，到底該跳槽實現自己的理想抱負、往上升當主管，還是繼續做小螺絲釘領高薪到退休，引起網友熱烈討論。

一名網友在PTT請益，指台積電比起外面的公司，優秀人才多很多，隨便都是碩博士的高學歷，競爭非常激烈，連帶地升遷也更加艱難，有不少人都是萬年32，萬年33職等，年薪180萬元到200萬元左右，讓他好奇「如果去外面跳槽，是否能獲得更高的職位與頭銜，更大的機會？」但相對薪水就會少很多，這樣還願意跳槽嗎。

對此，網友紛紛留言，認為頭銜有什麼用處，領高薪才是重點，「升不上去能準時上下班，年薪也有200萬不好嗎」、「不會阿，萬年33工程師年薪200萬元，外面部經、副理150萬元，哪個比較好」、「升不上去還是贏外面一堆經理處長」、「出去能找到薪水不差太多的就要偷笑了」，還有人說跳槽後，等著補空位的人一堆，「萬一出去後悔回不來不就虧大了，還是乖乖待著到退休」。

也有人認為，升遷不上去，只能當高薪萬年小螺絲釘也是有好處的，「有些主管職扛的壓力或業績可不是基層能比的」，當然也有人選擇離開台積電大展身手，「人各有志，只要夠強就有機會」。

(中時新聞網)