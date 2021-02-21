臺61線西部濱海快速道路今（21日）上午發生連環車禍，共有14輛車撞在一起，其中有車輛已被擠壓到看不出原本的形狀，相當嚴重，現場有人已明顯死亡，送醫人數已破10人。

（圖／西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享臉書）

（圖／西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享臉書）

據《自由時報》報導，發生車禍的地點在西濱254公里嘉義縣、雲林縣交界處北上路段，發生時間在上午7時31分。目前車禍造成交通中斷、嚴重回堵，導致救援困難，但有民眾受困在已變形的車上，明顯死亡。

（圖／西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享臉書）

（圖／西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)