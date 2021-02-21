【西濱車禍】現場直擊！多車「擠到變形」消防出動器械搶救 10:062021/02/21 中時新聞網 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺61線西部濱海快速道路今（21日）上午發生連環車禍，共有14輛車撞在一起，其中有車輛已被擠壓到看不出原本的形狀，相當嚴重，現場有人已明顯死亡，送醫人數已破10人。 （圖／西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享臉書） （圖／西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享臉書） 據《自由時報》報導，發生車禍的地點在西濱254公里嘉義縣、雲林縣交界處北上路段，發生時間在上午7時31分。目前車禍造成交通中斷、嚴重回堵，導致救援困難，但有民眾受困在已變形的車上，明顯死亡。 （圖／西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享臉書） （圖／西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享臉書） 訂閱影音： 中時新聞網 更多 CTWANT 報導 訂婚5年沒見過面！註冊結婚「從身分證看長相」…她鬆一口氣 遭男友賠光8千萬！星國「三大美人」破產靠按摩養家 43歲近況曝光 (中時新聞網) #西濱 #14 #輛車 #變形 #10人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西濱20車撞爛濃霧惹的禍？氣象局回應了 10:342021/02/21 生活 台南8旬翁無照騎車自撞分隔島 倒派出所前口鼻狂流血不治 13:352021/02/21 社會 桃園龜山鐵皮工廠火警 幸無人傷亡 14:112021/02/21 社會 小貨車右轉撞飛直行機車 騎士倒臥血泊送醫不治 12:142021/02/21 社會 曾被雷軍當騙子 蔚來李斌 靠老客戶谷底翻身 04:102021/02/21 專題周報 沒濃霧卻20車撞爛 專家揭2因素讓能見度變很糟 13:232021/02/21 生活 【西濱車禍】連環車禍2死！他預告貨櫃車飆車撞下去穩死 網嚇：先知 13:562021/02/21 社會 忘記拉手煞車！載滿貨物的卡車滑動 陸男肉身阻擋結果慘遭輾斃 13:032021/02/21 社會 死亡彎道練技 經典重機燒成爛鐵 04:102021/02/21 社會新聞 台股開春寫新高 達人精選強棒 04:102021/02/21 產業特刊 【西濱車禍】恐怖現場！台61西濱快20車連環撞 車體擠壓像紙團 已2死8傷 08:492021/02/21 社會 【西濱車禍】20車連撞如煉獄！車禍駕駛還原現場：後方狂傳碰碰聲 10:352021/02/21 社會 桃園人口攀升 議員席次可望加1 04:102021/02/21 地方新聞 社會熱門新聞 【西濱車禍】恐怖現場！台61西濱快20車連環撞 車體擠壓像紙團 已2死8傷 - 社會 台中派出所全部警員便當吃一半丟下往外衝 原因曝光超暖心 - 社會 北宜公路重機對撞 24歲騎士倒臥血泊慘死 19歲台大日籍生重傷 - 社會 【西濱車禍】恐怖瞬間！男遭撞飛白霧中 倒地爬起再被後車追撞瓦斯桶狂射 - 社會 【西濱車禍】行車記錄器曝光 黑衣男掙扎爬起又遭大貨車追撞 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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