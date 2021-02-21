台中市西屯區某社區大樓警衛值班時，接獲住戶告知，中庭躺1名男子需要關心，警衛前往查看，嚇然發現該男子頭顱爆裂肚破腸流，躺在社區的花圃上已明顯死亡；警方調查，死者是住在該社區37歲的江姓男子，初步排除外力介入，全案上午正由警方調查釐清中。

警方指出，該社區的警衛報案中說，他當時在警衛室內顧守，未聽到中庭有墜落聲，亦無打鬥的爭吵聲，接獲住戶通知後，打開中庭的照明燈才發現，花圃上躺1名男子，但不清楚是怎麼發生的；因該男子臉部已變形，一時認不出來該男子身份？

警方表示，該男子已明顯死亡，除頭顱爆開外，腰部左側處臟器外露，救護員查看後，發現不需要送醫，通報警方後即離開。警方獲報後於現場拉起封鎖線採證，因警衛無法辨識是否為住戶？員警只好逐一探訪樓層。

警方調查，死者大體陳屍處水平距離大樓約1.6公尺，左腦破裂，腹部擠壓破裂，身著黑色短T及運動長褲，採取死者指紋進行身份比對，發現是37歲的江姓男子；經前往死者住處勘察，死者大門上鎖，經通知房東攜鎖匙開啟，檢視屋內客廳、廚房及臥房等處均未發現打鬥或破壞情形。

警方說，男子的房間亦上鎖，經房東鑰匙打開房間後電燈為開啟狀態，房間內未發現遺書；初步排除外力介入，全案由警方進一步調查釐清中。

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