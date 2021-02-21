雞排妹性騷擾事件後，校園也爆出性騷擾案。臉書社團「NCCU政大學生交流版」去年底發布一則貼文，控訴系上兼任教師性騷擾研究所S生（化名），共有三名研究生向國立政治大學性別平等教育委員會（以下簡稱性平會）檢舉，不過校方最後因證據不足，三名研究生的指控僅一生成案，性平會挨批處置有失公正。其中一名受害Ｌ女（化名）本學期更因不堪心理壓力，已辦理退學。

「這件事是對我造成極大的心理壓力和創傷。」Ｌ女告訴本刊，就學期間遭到Ｓ男肢體性騷擾，包括摸頭、摸髮及肩膀，甚至摟肩及長時間握住手等行為。從事件發生至今，她已從憤怒轉為失望，這學期選擇休學調整身心。除了她以外，她於在學期間曾接到兩位以上的學妹向她求救，表示受到Ｓ生騷擾，「看到學妹們那些對話截圖，我只覺得此人又在故技重施，比如邀請不甚相熟的學妹去其家中喝酒，且在學妹委婉拒絕後還糾纏不休，讓學妹不堪其擾。」對於持續有學妹受Ｓ男騷擾令她感到十分憤怒，也令她鼓起勇氣向校方檢舉此事。

然而，校方於去年六月份起召開約二十二次性平會，十月份判決結果指出，S男應於109學年度接受心理輔導至少六次、修習36小時性平學程，並向受害學生道歉。性平調查小組強調，本案基於「教育」而非「懲處」，並考量S男訪談時堅決否認相關情事，然其具有高等學識，且為人積極熱心，若能將之導入正軌，始為教育之本旨。

「我們這些受害人所受到的身心傷害要如何消解？難道我們不是這個學校、這個系所的學生嗎？難道我們並不『具高等學識』、平常並不與人為善嗎？」Ｌ女控訴，性騷擾舉證困難，只要沒有被看見、沒有錄音、錄影及對話紀錄，只要性騷他人的時候不被任何人發現，加害人就能輕鬆逃過一劫，還可以獲得事情的詮釋權，甚至以「平日為人」獲得同情的理解。

由於不滿性平會決議結果，Ｌ女與其他兩名被害學生提出申復，指出性平會報告結果的瑕疵與漏洞，但最終申復以無理由作結。Ｌ女指出，整件事發生以來，雖然獲得系上少數老師和朋友的幫助，但對於整個系的冷漠和袖手旁觀，感到十分失望與痛心。

Ｌ女也擔憂，由於此案她與Ｓ男為「生對生的關係」，性騷擾的成立並不會影響到Ｓ男的講師身分，他仍得以繼續在學校及他校兼課；即使不完成性騷擾的判決處分，仍可以從博士班畢業，面對如此結果，她只能消極的期盼未來不再有其他的受害人。

對此，政治大學性平會表示，性平會調查結果都已定案，後續一切處置皆按照程序，其餘有關學生對性平會調查過程及調查結果的質疑，性平會皆無評論。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)