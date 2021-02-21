針對國立政治大學發生性騷擾一事，受害的Ｍ女（化名）指出，性平會已於去年十月做出性騷擾成立之處分，並要求加害人Ｓ男（化名）向被害生道歉，但她遲遲等不到結果，因而親向性平會探詢，卻赫然發現，但校方給Ｓ男半年多的時間，規定今年6月25日前以書面道歉即可，令她及其他兩位受害學生都無法接受。

「事發兩次，第一次在2019年7月，我和Ｓ男都同是某老師的計畫助理，因而與Ｓ男結識，某次會議中還有另一名助理在場的情況下，他對我肢體觸摸；2020年初，我和Ｓ男共四人在一個吃飯場合，他對我肢體觸摸和言語騷擾，他觸摸我的手掌、肩膀，停留時間很久，我推開後他仍持續。」Ｍ女指出，Ｓ男擅長寫書法，接近過年時，Ｓ男在一次聚餐場合上，以春聯發完為由，對Ｍ女表示：「我再寫給你，寫在臉上或身上。」這些言語當時她感到十分不舒服。

由於得知有其他受害學生，Ｍ女與其他兩生一同向校方檢舉此事，學校性平會於去年十月調查結果出爐，但三人中僅一人的指控性騷擾成案，三人再次提出申覆，十二月申覆結果以無直接證據為由，仍維持判決結果。

不果離譜的是，Ｓ男被處以心理輔導至少六次、修習36小時性平學程，並向受害學生道歉，但受害學生至今遲遲等不到道歉，進而親自向性平會詢問，這才發現，校方允諾Ｓ男至今年6月25日前向受害生道歉即可。受害生不僅質疑校方的處分方式，也批評處分結果毫無誠意，對受害者形同二次傷害。

受害Ｍ女無力地表示，性騷擾認定嚴格，但被害人不易蒐證的情況下，正義無法獲得伸張；且學校性平調查委員會無公權力介入調查，這樣的結果對她形同二次傷害。Ｍ女也指出，學校一開始雖有安排諮商中心對受害學生進行後續關懷，但後續便無下文，也無進行系上宣導及輔導機制，「我覺得性平會議裡，應該要有嚴謹的罰則，我的案子裡，證人說法和事實相反，但校方無法對其有所作為，證人說謊導致事情不成立，身為受害者的我也無能為力。」Ｍ女認為，系上有義務加強性騷事件後續的輔導與性平的宣導，但事發至今，系上欠缺相關作為，呼籲校方應在本次事件後須加強性騷擾後續處置。

對此，政治大學性平會表示，性平會調查結果都已定案，後續一切處置皆按照程序，其餘有關學生對性平會調查過程及調查結果的質疑，性平會皆無評論。

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(中時新聞網)