國立政治大學某學系爆性騷擾案，該系一名不具名教授坦言，目前整個社會對性騷擾事件還無法認知其嚴重性與傷害性，各校內部成立的性別平等委員會的專業度也不足；律師梁繼澤則認為，學校性平會的調查委員專業度有限，未受過嚴謹訓練或授有實務經驗，可能僅以自身過往經驗作為判斷依據，其調查結果不一定能否保障雙方或當事人的權益，建議由法院針對性騷擾一事進行調查較有保障。

該系教授坦言，目前整個社會對還未達性侵害程度的性騷擾案件，仍無法認知其嚴重性與傷害性，普遍都誤以為真要被性侵才會有實質的傷害，也因此當事人的主管、師長或家中長輩可能無法恰當地幫助性騷擾案的當事人。

各校內部普遍成立性別平等委員會因應，然而，雖然在相關辦法裡對性別平等委員，尤其相關的調查委員已經有某個程度的資格的限定與要求，但這樣的限定與要求，其實在特殊情況下還是應付不了狀況，凸顯專業性不足。

另一方面，該教授指出，因性平會調查委員已有資格限制與要求，因此容易導致「性平會才是專責、專業的團隊，當事人直屬的上級單位應該避免介入，免得處理不當」。他認為，性騷擾案當事人的直屬主管要如何拿捏分寸，在避免犯錯和適當處理之間如何做出更好的拿捏，就是今後值得注意的問題。

梁繼澤指出，性騷擾、性侵害案件雖有不容易被發掘證據的特性，但實務在舉證上，法院除了被害人供訴之外，也會參考其他間接證據（常見的像是被害人事發後告訴客觀第三人或測謊證據），間接證據加上供訴可以勾勒出事實成立，地檢署仍可起訴，法院判決有罪機率也大。

針對受害人質疑學校性平會的調查結果，梁繼澤表示，性平會調查委員專業度有限，認定者不一定具有實務經驗，可能依據過往經驗進行判斷，其推論結果是否合理？能否保障雙方或當事人的權益？建議雙方到法院針對性騷擾一事進行調查較有保障。

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(中時新聞網)