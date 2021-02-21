台北市議員羅智強先前自曝曾因沉迷網咖廢寢忘食、生活糜爛，甚至只靠白吐司和白開水度日，就連婚後仍繼續「走火入魔」。羅智強為了跑去打遊戲，半夜會突然不見，導致和太太感情急速惡化，甚至快走不下去，直到太太懷孕才讓整件事情有了轉機。

羅智強在臉書自曝，曾混網咖混到連一天1、200元「包台費」都付不出來，那段時間所有的物慾都被壓得很低，會帶著一包白吐司到網咖，配上白開水，就這樣過好幾天，「廢寢忘食」是當時的寫照，因生活在高雄，家人完全不知道他已陷入電玩世界。

今（21）日他在臉書提到，有句話說：「寶寶來到人世，會帶著一袋米，好讓自己可以不愁吃穿，平安長大。」很喜歡這樣的傳說，羅智強表示，這不只是傳說，而是真實發生的事。

羅智強過去沉迷電玩，太太懷孕成為他人生的轉捩點之一。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強戒遊戲的第二個轉捩點，與太太有關。他說，其實和太太在交往時一直都是淡如水，雖然每個星期都會約吃飯、看電影，但沒有共同生活過，考上研究所後，成績也都保持在一定程度，「她可能也沒想過我對遊戲是這麼的著迷」。

兩人遠距相處一段時間後決定結婚，婚後第一年仍是遠距離，但畢竟結婚了，還是要有穩定的相處時間，為此太太下了很重大的決定，決定離開高雄，搬到基隆住，而要離開舒適圈，需要非常大的勇氣。

因為共同生活後，太太才發現，原來另一半打電動已經到了「走火入魔」的程度。羅智強回憶當時，半夜會突然不見，只是為了去打遊戲，所以那段時間跟太太的關係緊張，感情急速惡化，甚至覺得快走不下去了。

在這種最壞的情況下，卻有了一個最好的消息，「我太太懷孕了」。羅智強說，擁有孩子這件事，讓他整個世界瞬間不同，雖然還在唸書，但在學校當助理兼職，每個月還有一、兩萬的收入可以養自己，但是有小孩後，總不能只把自己養活吧？家庭的柴米油鹽、經濟的壓力重擔襲來，也決定擔起更大的責任，而這也是他命運的另一個轉捩點。

(中時新聞網)