美國傳奇搖滾天團「瑪麗蓮曼森」主唱瑪麗蓮曼森(Marilyn Manson)，近日捲入桃色醜聞，在HBO賣座影集《西方極樂園》中飾演機械人女主角的伊凡瑞秋伍德(Evan Rachel Wood)，近來勇敢揭露10多歲起開始被瑪莉蓮曼森虐待、誘姦，事情曝光後引發外界譁然，但有不少人懷疑此事是炒作，如今洛杉磯郡警局(LASD)出面，證實已對瑪莉蓮曼森一案展開調查。

瑪莉蓮曼森涉桃色醜聞，圈內、外人士無不震驚，事件延燒數日，洛杉磯警局發表了聲明，表示其「特殊受害者部門」以對布萊恩華納(瑪莉蓮曼森本名)受到家暴指控展開調查，說明他涉案時間自2009年至2011年，當時瑪莉蓮住在西好萊塢，目前針對案情只能說這麼多，請外界靜候調查結果。

伊凡瑞秋伍德曾與瑪莉蓮曼森穩定交往多年，甚至一度傳出婚訊，因兩人歲數相差懸殊，因此這段戀情備受外界關注，直至2008年分手，多年後的現在，伊凡瑞秋在IG自白，表示前男友瑪莉蓮曼森在自己還沒滿20歲前，就開始對她施行可怕的虐待、誘姦，且長達好幾年，她吐露：「我被洗腦、操控，變得乖順，但現在我再也不想活在被報復、誹謗、敲詐的恐懼中」，因此決定打破沉默，也表示要跟其他被瑪莉蓮曼森虐待的受害者們站在一起，這些人包含男方的前女友、前助理等5人。

桃色醜聞被爆出後，瑪莉蓮曼森一度失聯，代理人及朋友擔心他會出事，於是報警，警方最後出動大批警力與直升機，但瑪莉蓮曼森都沒跟警方聯繫，最後是代理人表示已跟他取得聯繫，瑪莉蓮曼森就在家裡，只是不想跟外界接觸，而他本月2日其實有在IG貼文自清，表示自己長久以來的人生與藝術，都存在著爭議，但關於這次事件，他澄清跟所有對象都是雙方合意發生關係，「近來關於我的指控，是對事實極為惡劣的歪曲」。

(中時新聞網)