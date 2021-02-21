屏東的一條街上，近來發現幾乎所有的變電箱上都張貼綠委周春米的海報，有網友氣憤的將照片PO網，並稱這樣貼滿違規海報，難道都不用開罰嗎？民進黨就能這樣無法無天嗎？引發網友熱議討論。

一網友20日以《屏東的民進黨立委是無法無天了嗎》為題，在《Dcard》的時事版發文表示，在屏東里港中和路的一條街上，變電箱都貼滿周春米的海報，但候選人在電線桿、變電箱等公共設施張貼競選文宣，不是違反《廢棄物清理法》第27條第11款規定：其他經主管機關公告之污染環境行為？該網友痛批，這真的太誇張了！

網友在Dcard爆料。（圖片摘自Dcard）

從網友附上的照片中，可以看到周春米的海報貼在台電的變電箱上，但變電箱上有清楚明白表示禁止張貼廣告的字樣。對此，許多網友在其po文底下留言表示，「只要抗中保台，民進黨有任何貪污的都可以原諒」、「綠共以為在屏東就都無法無天」、「民進黨立委不會犯錯的」、「看誰敢罰」、「無法無天？民進黨就是屏東的法，屏東的天啊」！

但也有網友緩頰表示，「她是很優秀的政治家，不要因為這種小事就說她無法無天，有點誇大了」、「這不是很正常嗎！鄉下地方，藍綠都會吧！沒必要刻意拿這個攻擊其中一個政黨」、「先去檢舉吃案才可以說無法無天吧，貼廣告的又不是本人，誰知道廣告發包出去，他怎麼貼哦」。

瀏覽周春米在立院的經歷，周春米畢業於台大法律系，曾任高雄、屏東的地方法院法官，以及屏東律師公會的理事長。據悉，周春米和屏東縣長潘孟安、綠委鍾佳濱同屬新潮流系，在後潘孟安時代，有意角逐下屆縣長大位有周和鍾佳濱及立委莊瑞雄，雖潘從未表態挺誰，但在幾場縣內活動中不難看見，地方系統應屬意周春米出線，但有傳聞，新潮流內部傾向力挺鍾佳濱，最終勢必協調出1人，為派系保住1席縣市首長。

(中時新聞網)