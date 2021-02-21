美國聯合航空（United Airlines）一架波音客機昨（20）日下午從科羅拉多州丹佛市起飛後不久就出現引擎故障，引擎發出巨大爆炸聲響，客機緊急折返，機上200多名乘客平安落地，不過沿途客機也一路從空中落下殘骸，大型機身殘骸掉落底下民宅、球場，畫面相當驚人。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美國聯合航空編號為328的波音777-200型客機，昨日午後1時左右從丹佛國際機場（Denver International Airport）起飛前往夏威夷首府檀香山（Honolulu），不過起飛後不久右邊引擎就出現故障，機長緊急求救塔台，並且獲准折返丹佛國際機場，客機於下午1時30分左右成功降落。
聯航空指出，機上共載有241人，包含10名機組員。
根據當地居民肯恩（Kieran Cain）回憶，事發當時他正和孩子們在小學裡玩，當客機飛過上空時，他們聽到一聲「巨大爆炸聲響」，客機開始冒出黑煙。
他描述，接著空中開始降下殘骸，肯恩說剛開始看時只覺得那些殘骸比較像是用「飄」的，「不是很重」，但是當殘骸落到地面後，才發現到處都是「巨型金屬殘骸」，當時他趕緊帶著孩子們躲入室內。
根據現場畫面，大型殘骸散落多戶居民庭院、一座公園的足球場，
他說很驚訝客機發出爆炸聲響後飛行仍不受影響，就好像「沒有發生任何事」一樣繼續飛。
另一名推特用戶發布推文指出，看到及聽到一聲爆炸後，飛機開始「降下金屬雨」。
科羅拉多州布隆姆菲爾德市（Broomfield）警方表示，接到多起民眾投訴，指出1時08分左右開始丹佛近郊好幾個地區都降下飛機殘骸，所幸至今無人傷亡。布隆姆菲爾德市距離丹佛市以北約25英里、丹佛國際機場以東30英里。
美聯航客機殘骸墜落至今未造成人員傷亡，布隆姆菲爾德市警察局警員薇爾泰（Rachel Welte）強調事態原本可能更嚴重，可能導致數百人受傷，他對於沒有任何傷亡感到驚奇，「太奇妙了。」
根據推特上流傳的影片，聯合航空客機緩慢降落丹佛國際機場後，可以聽見機上乘客群起歡呼及鼓掌。
美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）將對聯合航空客機引擎故障事件展開調查。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。