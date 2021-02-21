美國聯合航空波音客機20日起飛後引擎爆炸，客機折返途中殘骸一路掉。

美國聯合航空（United Airlines）一架波音客機昨（20）日下午從科羅拉多州丹佛市起飛後不久就出現引擎故障，引擎發出巨大爆炸聲響，客機緊急折返，機上200多名乘客平安落地，不過沿途客機也一路從空中落下殘骸，大型機身殘骸掉落底下民宅、球場，畫面相當驚人。

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb — michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美國聯合航空編號為328的波音777-200型客機，昨日午後1時左右從丹佛國際機場（Denver International Airport）起飛前往夏威夷首府檀香山（Honolulu），不過起飛後不久右邊引擎就出現故障，機長緊急求救塔台，並且獲准折返丹佛國際機場，客機於下午1時30分左右成功降落。

聯航空指出，機上共載有241人，包含10名機組員。

根據當地居民肯恩（Kieran Cain）回憶，事發當時他正和孩子們在小學裡玩，當客機飛過上空時，他們聽到一聲「巨大爆炸聲響」，客機開始冒出黑煙。

JUST IN: Denver International Airport officials tell us United Airlines Flight 328 bound for Honolulu returned to the airport after an engine problem. Neighbors heard a loud boom, took these photos of what look like Boeing 777 engine nacelle in their yards. pic.twitter.com/mklpz3VG4F — Pete Muntean (@petemuntean) February 20, 2021

他描述，接著空中開始降下殘骸，肯恩說剛開始看時只覺得那些殘骸比較像是用「飄」的，「不是很重」，但是當殘骸落到地面後，才發現到處都是「巨型金屬殘骸」，當時他趕緊帶著孩子們躲入室內。

United Airlines Boeing 777 operating as flight 328 flying from Denver - Honolulu suffered a serious engine failure on takeoff.



It made an emergency landing and everyone is ok.



Check out these pieces of the engine falling from the sky...pic.twitter.com/1IyBj6Nlf2 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) February 20, 2021

根據現場畫面，大型殘骸散落多戶居民庭院、一座公園的足球場，

美國聯合航空波音客機殘骸掉滿地空拍畫面。

他說很驚訝客機發出爆炸聲響後飛行仍不受影響，就好像「沒有發生任何事」一樣繼續飛。

另一名推特用戶發布推文指出，看到及聽到一聲爆炸後，飛機開始「降下金屬雨」。

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

科羅拉多州布隆姆菲爾德市（Broomfield）警方表示，接到多起民眾投訴，指出1時08分左右開始丹佛近郊好幾個地區都降下飛機殘骸，所幸至今無人傷亡。布隆姆菲爾德市距離丹佛市以北約25英里、丹佛國際機場以東30英里。

美國聯合航空波音客機20日起飛後引擎爆炸，客機折返途中殘骸一路掉，地面民眾驚魂逃竄。

美聯航客機殘骸墜落至今未造成人員傷亡，布隆姆菲爾德市警察局警員薇爾泰（Rachel Welte）強調事態原本可能更嚴重，可能導致數百人受傷，他對於沒有任何傷亡感到驚奇，「太奇妙了。」

根據推特上流傳的影片，聯合航空客機緩慢降落丹佛國際機場後，可以聽見機上乘客群起歡呼及鼓掌。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）將對聯合航空客機引擎故障事件展開調查。

(中時新聞網)