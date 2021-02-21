西濱20車死亡車禍 路過駕駛驚呼：夭壽喔

台61線西部濱海快速道路重大車禍，有車輛只剩半截車體，現場怵目驚心。（翻攝台中踢爆網）

台61線西部濱海快速道路發生重大車禍！雲嘉大橋北上254公里、嘉義縣、雲林縣交界處，今天上午7時31分許驚傳死亡重大連環車禍，現場逾14部車撞成一團，滿地瓦斯桶。（翻攝台中踢爆網）

台61線西濱快速道路嘉義縣、雲林縣交界處北上路段，今天上午發生20車連環撞，超過10人死傷的重大車禍，對向車道車輛行經該路段，一開始只知道發生車禍，但駕駛越開越心驚，直到目擊現場車輛殘骸，有的撞到像紙團不成形、有的只剩半截車，不禁頻頻驚呼：夭壽喔！

嘉義縣消防局上午7時31分接獲民眾報案，台61線北上254公里處發生20輛車（6輛大貨車、14輛自小客車）追撞車禍。目前已知2死8傷，初步了解現場1人明顯死亡、未送醫；8名傷者意識清楚；1人到院前無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。目前事故仍在處理當中。

不少路過車禍現場民眾上傳現場影像，一名網友上傳影片到臉書《東石之美》，只見駕駛開在對向緩緩前進，一開始只知道發生車禍，直到看見多台轎車撞到「鐵肉模糊」，有的撞成像紙團的鐵球，甚至還有只剩半截車體的，讓駕駛越開越心驚，忍不住一直喊：夭壽喔！夭壽喔！

其他網友看了也忍不住留言：「好慘阿....」、「真恐怖」、「好可怕」、「好像電影情節」、「好嚇人喔」、「夭壽骨」、「南無阿彌陀佛」。

根據目前資訊，嘉義縣消防局表示，台61線北上254公里發生)20台車追撞車禍案，鹿草91載送5人(意識清楚)前往朴子醫院；布袋91載送1人(OHCA)前往朴子醫院；祥和91載送1人(意識清楚)前往嘉義長庚醫院；朴子91載送1人(意識清楚)前往嘉義長庚醫院；雲林縣水林91載送1人(意識清楚)至北港媽祖醫院。

西濱快20車死亡車禍 消防現場救援畫面

(中時新聞網)